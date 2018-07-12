Два эстонских гея недавно поженились, а теперь они станут родителям мальчика и девочки!
12. июль 2018, 11:31
Только в мае собственники дизайнерской фирмы ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер поделились радостный сообщением о том, что они поженились в Нью-Йорке. Теперь мужчины решили, что эстонской общественности это нужно обязательно знать: они станут родителями!
Бизнесмен, бывшая модель и светский лев Март Хабер и бизнесмен Тайво Пиллер уже долго живут вместе, но брак они заключили лишь в мае этого года.
Теперь Март опубликовал в Instagram фото, благодаря которой он дает знать, что в семье ожидается пополнение. И даже не в лице одного гражданина, а целых двух! Именно так: Март и Тайво станут родителями маленькой девочки и мальчика.
Наши поздравления!