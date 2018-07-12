Гороскоп на четверг, 12 июля: кто из знаков Зодиака сегодня будет самым счастливым?

Дева

Снижение энергетического потенциала заставит Дев отказаться от обычного насыщенного ритма жизни, взять тайм-аут. Сейчас вам необходимы не только отдых, но и возможность спокойно осмыслить сложившуюся ситуацию, определиться с планами на будущее и принять решения, воплощением которых в жизнь вы вскоре займетесь.

Гармония и взаимопонимание в личных отношениях сохранятся, если вы не станете скрывать от близких своих проблем, расскажете о причинах волнений и тревог. Возможно, вы не получите ни помощи, ни совета, но барьер недоверия и подозрений будет разрушен раз и навсегда.

Весы

Благоприятные тенденции выражены весьма слабо, день едва ли покажется приятным и интересным. Однако у Весов, готовых не отступать перед трудностями, а сосредоточиться на их преодолении, будет шанс изменить ситуацию к лучшему. Старайтесь принимать решения самостоятельно, спокойно относитесь к критическим замечаниям и не ждите от окружающих одобрения каждого вашего поступка. Звезды покровительствуют тем, кто готов нарушить традиции и правила, но при этом принимает во внимание интересы других людей.

Заниматься делами лучше в первой половине дня, вечер же подходит для дружеской встречи или приема гостей. Старайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности: недоразумение может положить начало серьезному конфликту.

Скорпион

Скорпионов ожидает увлекательный день, полный непредвиденных событий. Представители данного знака смогут, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, завязать полезные знакомства, обсудить в неформальной обстановке профессиональные вопросы. Не упустите благоприятный момент для контактов с сильными мира сего: сегодня вам будет легко получить поддержку влиятельных людей.

Настроение будет хорошим в течение всего дня, а вот самочувствие к вечеру может ухудшиться. Звезды советуют избегать утомительной работы и длительных прогулок, не экспериментировать на кухне и воздерживаться от посещения ресторанов с экзотической кухней.

Стрелец

Стрельцам предстоит решить накопившиеся проблемы, найти ответы на вопросы, возникшие в течение последних недель. Важно укрепить свой авторитет в семье; нельзя оставлять без внимания проблемы близких, проявлять непочтительность по отношению к представителям старшего поколения – все это может спровоцировать конфликт.

Звезды предупреждают о нестабильности эмоционального фона, возможных перепадах настроения. Желателен спокойный отдых на природе, можно устроить пикник у водоема вместе со старыми друзьями. Не оставайтесь в одиночестве надолго, вас могут преследовать мрачные мысли.

Козерог

Козерогов ждет во всех отношениях благоприятный день. Единственная сфера, которая заслуживает особого внимания и повышенной осторожности – это отношения с родственниками. Достаточно пустяка, чтобы разрушить хрупкую гармонию в вашей семье, положить начало череде конфликтов, ссор и взаимных обид. Однако мудрость и жизненный опыт помогут вам выбрать верную линию поведения.

Финансовая ситуация может значительно улучшиться, не исключено получение дорогих подарков и заключение выгодных сделок. Наиболее инициативные и изобретательные представители знака смогут добиться значительных перемен в личной жизни, завязать приятные знакомства.

Водолей

Водолеям, планирующим провести этот день в большой компании малознакомых людей, придется нелегко: очень велика вероятность мелких недоразумений и разногласий, бессмысленных споров и просто пустых, утомительных разговоров. Зато в кругу близких вы будете чувствовать себя очень хорошо. Наиболее яркие позитивные эмоции ожидают тех, кто собирается в этот день отправиться в путешествие вместе со старыми друзьями или членами семьи.

Жизненный потенциал высок, эмоциональный фон стабилен. Даже в сложных ситуациях вы сможете сохранить спокойствие и контроль над собой, что будет способствовать скорейшему решению проблем.

Рыбы

День связан со снижением жизненного потенциала, поэтому Рыбам следует позаботиться о своем здоровье и, по возможности, избегать перегрузок – как физических, так и эмоциональных. В остальном же картина благоприятна, можно рассчитывать на покровительство звезд как в крупных делах, так и в мелочах. Новое знакомство станет началом перемен в личной жизни, и от вас зависит, как и насколько быстро будут развиваться события.