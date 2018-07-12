Гороскоп на четверг, 12 июля: кто из знаков Зодиака сегодня будет самым счастливым?

Хотя влияние позитивных тенденций в этот день будет довольно значительным, трудности и проблемы, к сожалению, не исключены. Наиболее значительные преграды придется преодолевать тем, кто запланировал серьезные, утомительные и сложные дела. Звезды советуют плыть по течению, не вступать в неравный бой, стараться сохранять ровные отношения с окружающими, даже если это не всегда будет легко, пишет Dvorec.ru.
Овен
День пройдет спокойно, Овны могут не опасаться неприятных сюрпризов. Стоит позаботиться о своем здоровье, провести профилактические процедуры: в связи с некоторым снижением жизненного тонуса не исключены недомогания. Нежелательно заниматься тяжелой работой по дому, переставлять мебель, начинать серьезный ремонт.
Благоприятный день для общения, удачными обещают быть визиты к друзьям и дальним родственникам. Не отказывайтесь от отдыха на свежем воздухе, романтическое свидание будет особенно приятным, если дополнить его прогулкой по живописным местам.
Телец
День нейтральный и спокойный, не располагающий к активной деятельности и героическим подвигам на любом поприще. Звезды советуют ставить перед собой достижимые цели, не сражаться с ветряными мельницами и вообще позволить себе побездельничать: сегодня это пойдет вам на пользу. Возможны значительные успехи в учебе, однако и здесь важно не переусердствовать – слишком большие интеллектуальные нагрузки нежелательны.
В семье перемены маловероятны, вы постараетесь сохранить стабильные и доброжелательные отношения с близкими и преуспеете в этом. День подходит для романтических признаний, откровенных бесед с любимым человеком. Наиболее важные вопросы следует обсуждать вечером.
Близнецы
Близнецов ожидает удачный день, позволяющий и поставленный целей достичь и неожиданные, но очень приятные, открытия сделать. Главное – не тратить энергию попусту, действовать быстро, и не стеснятся подгонять окружающих: сегодня вы задаете темп! Благоприятны любые творческие занятия, можно попробовать свои силы в новой сфере, приобрести полезные навыки.
Только в романтических отношениях эксперименты неуместны: здесь, напротив, важны верность традициям и готовность соблюдать правила. День отлично подходит для путешествий вместе с членами семьи, участия в светских мероприятиях, особенно – детских праздниках.
Рак
Ракам следует вести себя благоразумно, осмотрительно и осторожно. Помните, что этот день нельзя назвать безусловно удачным, а это значит, что рассчитывать нужно не столько на поддержку звезд, сколько на себя. Нежелательно браться за рискованные дела, сотрудничать стоит только с проверенными людьми. Возможны искушения и провокации, поддаваться на которые никак нельзя.
В общении с близкими будьте последовательны, сохраняйте верность своей точки зрения, даже если кому-то это покажется проявлением упрямства. От решений, принятых в этот день, зависит характер перемен, которые вскоре произойдут в личной жизни; прислушивайтесь в большей степени к своей интуиции, нежели к поступающим со стороны советам.
Лев
Львы смогут в полной мере насладиться влиянием позитивных тенденций, если настроятся на активный лад и не станут терять время попусту. Сегодня нужно действовать быстро, решать сложные задачи, ставить высокие цели и брать на себя ответственность – все это жизненно необходимо не только для вас лично, но и для близких вам людей.
Участие в общественных мероприятиях звезды рекомендуют тем, кто рассчитывает на знакомства не столько приятные, сколько полезные. Вообще, сегодня Львы в большинстве своем настроены прагматично и расчетливо, но это никак не отразится на их обаянии.
Дева
Снижение энергетического потенциала заставит Дев отказаться от обычного насыщенного ритма жизни, взять тайм-аут. Сейчас вам необходимы не только отдых, но и возможность спокойно осмыслить сложившуюся ситуацию, определиться с планами на будущее и принять решения, воплощением которых в жизнь вы вскоре займетесь.
Гармония и взаимопонимание в личных отношениях сохранятся, если вы не станете скрывать от близких своих проблем, расскажете о причинах волнений и тревог. Возможно, вы не получите ни помощи, ни совета, но барьер недоверия и подозрений будет разрушен раз и навсегда.
Весы
Благоприятные тенденции выражены весьма слабо, день едва ли покажется приятным и интересным. Однако у Весов, готовых не отступать перед трудностями, а сосредоточиться на их преодолении, будет шанс изменить ситуацию к лучшему. Старайтесь принимать решения самостоятельно, спокойно относитесь к критическим замечаниям и не ждите от окружающих одобрения каждого вашего поступка. Звезды покровительствуют тем, кто готов нарушить традиции и правила, но при этом принимает во внимание интересы других людей.
Заниматься делами лучше в первой половине дня, вечер же подходит для дружеской встречи или приема гостей. Старайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности: недоразумение может положить начало серьезному конфликту.
Скорпион
Скорпионов ожидает увлекательный день, полный непредвиденных событий. Представители данного знака смогут, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, завязать полезные знакомства, обсудить в неформальной обстановке профессиональные вопросы. Не упустите благоприятный момент для контактов с сильными мира сего: сегодня вам будет легко получить поддержку влиятельных людей.
Настроение будет хорошим в течение всего дня, а вот самочувствие к вечеру может ухудшиться. Звезды советуют избегать утомительной работы и длительных прогулок, не экспериментировать на кухне и воздерживаться от посещения ресторанов с экзотической кухней.
Стрелец
Стрельцам предстоит решить накопившиеся проблемы, найти ответы на вопросы, возникшие в течение последних недель. Важно укрепить свой авторитет в семье; нельзя оставлять без внимания проблемы близких, проявлять непочтительность по отношению к представителям старшего поколения – все это может спровоцировать конфликт.
Звезды предупреждают о нестабильности эмоционального фона, возможных перепадах настроения. Желателен спокойный отдых на природе, можно устроить пикник у водоема вместе со старыми друзьями. Не оставайтесь в одиночестве надолго, вас могут преследовать мрачные мысли.
Козерог
Козерогов ждет во всех отношениях благоприятный день. Единственная сфера, которая заслуживает особого внимания и повышенной осторожности – это отношения с родственниками. Достаточно пустяка, чтобы разрушить хрупкую гармонию в вашей семье, положить начало череде конфликтов, ссор и взаимных обид. Однако мудрость и жизненный опыт помогут вам выбрать верную линию поведения.
Финансовая ситуация может значительно улучшиться, не исключено получение дорогих подарков и заключение выгодных сделок. Наиболее инициативные и изобретательные представители знака смогут добиться значительных перемен в личной жизни, завязать приятные знакомства.
Водолей
Водолеям, планирующим провести этот день в большой компании малознакомых людей, придется нелегко: очень велика вероятность мелких недоразумений и разногласий, бессмысленных споров и просто пустых, утомительных разговоров. Зато в кругу близких вы будете чувствовать себя очень хорошо. Наиболее яркие позитивные эмоции ожидают тех, кто собирается в этот день отправиться в путешествие вместе со старыми друзьями или членами семьи.
Жизненный потенциал высок, эмоциональный фон стабилен. Даже в сложных ситуациях вы сможете сохранить спокойствие и контроль над собой, что будет способствовать скорейшему решению проблем.
Рыбы
День связан со снижением жизненного потенциала, поэтому Рыбам следует позаботиться о своем здоровье и, по возможности, избегать перегрузок – как физических, так и эмоциональных. В остальном же картина благоприятна, можно рассчитывать на покровительство звезд как в крупных делах, так и в мелочах. Новое знакомство станет началом перемен в личной жизни, и от вас зависит, как и насколько быстро будут развиваться события.
Благоприятна финансовая картина, возможны крупные денежные поступления. Особенно удачными будут покупки, сделанные во время поездок и экскурсий.