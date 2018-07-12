Эвелина Бледанс публично накинулась на Константина Хабенского из-за своего особенного сына

«Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но... мы с Семиком получили категорический отказ. Хоть и живем в одном маленьком закрытом отеле, и я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна (и фото для его странички). То, что я неоднократно поддерживала его фонд в соцсетях я уже не стала говорить... Наверное, только я, дура, никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию. После этого поста мы уже, наверное, никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим... Личное пространство - да! Фотогафии с толпой - сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться - нет!!! Я видела, как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут... Простите, Константин Юрьевич, не поняла...» Стоит отметить, что многие не поддержали Эвелину, пишет 7d.org.ua.