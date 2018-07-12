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  • Какая мерзость! Вадим Казаченко рассказал об интиме с бывшей женой

Какая мерзость! Вадим Казаченко рассказал об интиме с бывшей женой

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Вадим Казаченко

ФОТО: Промо

В глазах публики Вадим Казаченко упал на самое дно. Пытаясь оправдать свое омерзительное поведение, он вывалил на всеобщее обозрение интимные подробности жизни с бывшей жиной.

Казаченко ранее заявил об алкоголизме Ольги и о том, что закрутил с ней роман из жалости. Теперь он сказал, что женился на Мартыновой под давлением ее семьи.  Следующий шаг еще более подлый. Артист поведал об интимной жизни с Ольгой. По его мнению, она не могла забеременеть естественным путем, поскольку он предохранялся. Правда, способ был дедовский, Казаченко не использовал презерватив, предпочитая вынимать свой орган из партнерши до завершения акта. Правда, он не учел то, что знают все взрослые люди: в этом случае зачатие все равно может произойти, пишет 7d.org.ua.

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