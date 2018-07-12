Какая мерзость! Вадим Казаченко рассказал об интиме с бывшей женой

Казаченко ранее заявил об алкоголизме Ольги и о том, что закрутил с ней роман из жалости. Теперь он сказал, что женился на Мартыновой под давлением ее семьи. Следующий шаг еще более подлый. Артист поведал об интимной жизни с Ольгой. По его мнению, она не могла забеременеть естественным путем, поскольку он предохранялся. Правда, способ был дедовский, Казаченко не использовал презерватив, предпочитая вынимать свой орган из партнерши до завершения акта. Правда, он не учел то, что знают все взрослые люди: в этом случае зачатие все равно может произойти, пишет 7d.org.ua.