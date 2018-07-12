От А до Я: всё о презервативах для тех, кто только начинает заниматься сексом

Латексные ​

Работают превосходно, но также имеют и недостатки. Во-первых, толстоваты — даже у сравнительно тонких толщина 0,05 мм (это немало). Во-вторых, латекс — аллерген. К счастью, шансов столкнуться с такой ситуации не много, около 5 процентов, пишет Mport.ua.

Полиуретановые

Дороже и в чем-то лучше латексных. Они меньше (0,02 мм, при этом самый тонкий полиуретановый презерватив прочнее толстого латексного) и лучше пропускают тепло (ощущения живее).

Из кишки

Презервативы из кишки ягненка дожили до наших дней потому, что нужны некоторым людям чисто по медицинским показаниям (аллергия на латекс и полиуретан). Это хороший проводник, но от инфекций не спасет — такой презерватив непроходим только для сперматозоидов. Они продаются не в аптеках, а в магазинах типа “Интим“.

РАЗМЕР

Длина твоего полового органа особого значения не имеет: презерватив можно раскатать или скатать по необходимости, при этом он неплохо растягивается. А вот толщину учитывать надо, потому что слишком широкий презерватив может соскочить, слишком узкий — порваться. Производители используют параметр «длина полуокружности» (чтобы узнать свою ДП, измерь окружность в момент блестящей эрекции и раздели надвое). Стандартная ДП у европейских производителей — 53 мм, увеличенная — 57 мм. Азиатская продукция меньше — 51 мм. Некоторые производители изготовляют презервативы необычных размеров (в том числе и для самых маленьких), обойдутся они в копеечку.

СМАЗКА

В ее количестве — одно из основных отличий между презервативами. Дешевле изделие — меньше смазки, суше впечатления от секса. Смазка бывает двух разновидностей: силиконовая и на водной основе. Последняя подойдет тем, у кого аллергия на силикон, но она быстрее испаряется. Кроме того, презерватив может быть сдобрен спермицидом (например, ноноксинолом-9), что дает дополнительную гарантию от залета. Правда, при регулярном использовании спермицидная смазка может нанести вред партнерам.

Пролонгирующие

На их внутреннюю поверхность наносят анестетики (лидокаин, бензокаин), которые снижают чувствительность полового органа, тем самым продлевая акт. Будьте осторожным: анестетик может вызвать аллергию, попав внутрь женщины. Или у нее онемеет рот, в случаи с оральным сексом. Ну и основное: в случае действительно диагностируемой преждевременной эякуляции (например, связанной с гормональными или психологическими проблемами) такие презервативы не будут полезными.

Стимулирующие