После ухода постояльцев под одеялом горничная обнаружила вещь, которая задела ее до глубины души

В мире так много разных профессий: от милых и забавных до сложных, а то и откровенно опасных. И далеко не все они получают должное признание и награду. Исправить эту несправедливость вызвались два молодых альтруиста – Джош и Кайл. Парни колесят по миру и помогают добрым людям, чей труд, кажется, не замечают. Реакцию своих героев ребята снимают на камеру. И в итоге монтирую милое, независимое и очень доброе шоу под названием Give Back Films.

Ребята попросили администратора мотеля называть достойного, но недооценённого сотрудника.

В поисках новых невидимых героев ребята остановились в обычном, ничем особо не примечательном мотеле. Они тут же спросили администратора, может ли она предложить им достойную кандидатуру. И кандидатура нашлась.

Новая горничная даже без зарплаты навела в отеле идеальный порядок и даже отсортировала вещи по цвету.

Ею оказалась молодая горничная. Она лишь недавно пришла в коллектив и ещё даже не получила свою первую зарплату. Но администратор отметила, что никогда не видела настолько старательной и аккуратной девушки. Новенькая всё складывала в идеальном порядке и даже делала более того, о чём её просили. Видимо, у неё был непростой период в жизни и девушка ну очень нуждалась в работе.

Эта история вдохновила Джоша и Кайла. Так что первое, что они сделали – устроили в номере настоящий бардак. Как минимум, постель разворошили, как следует. А под одеялом оставили кое-что интересное.

Ребята быстро покинули номер. А чтобы заснять реакцию героини, в кофеварку установили скрытую (на самом деле, не особо) камеру.

Когда девушка пришла убирать комнату, она одёрнула одеяло и обнаружила под ним…

…500 долларов и записку. В записке говорилось, что деньги – это «чаевые» за её хорошую работу, так что все купюры она может без зазрения совести положить в карман.

Горничная была удивлена и тронута. Когда парни вышли к ней и объяснили, что к чему, девушка ещё долго отказывалась брать деньги. Но в итоге растрогано приняла подарок. А её неподдельные эмоции точно надолго запомнятся зрителям.