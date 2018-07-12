12 райских мест, в которых можно начать новую жизнь всего с 500 евро в кармане

12. Картахена, Колумбия

Картахена, Колумбия ФОТО: JCB Prod / PantherMedia / JCB Prod

Очаровательный колумбийский городок Картахена (Cartagena) расположен на берегу Карибского моря. Здесь круглый год температура воздуха не опускается ниже 26 °C и есть несколько первоклассных общественных пляжей, самый известный из которых — Белый пляж (Playa Blanca). Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городе начинается от € 262 в месяц, а вкусно поесть в недорогом ресторане можно всего за € 2,3. Даже если вы будете питаться в ресторане 3 раза в день, то ваш ежемесячный бюджет на еду не превысит € 207.

11. Хойан, Вьетнам

Хойан, Вьетнам ФОТО: Tomas Anderson / PantherMedia / Tomas Anderson

Уютный Хойан (Hoi-An) на побережье Южно-Китайского моря часто называют «вьетнамской Венецией» из-за многочисленных прогулочных и рыболовецких лодок, плавучих ресторанчиков, которые перемещаются по узким каналам города. Среднегодовая температура составляет около 25 °C. Жилье можно снять за € 205 в месяц, а стоимость похода в недорогой ресторан едва превысит € 1.

10. Пуэрто-Вальярта, Мексика

Пуэрто-Вальярта, Мексика ФОТО: Elena Elisseeva / PantherMedia / Elena Elisseeva

Пуэрто-Вальярта (Puerto Vallarta) омывают волны Тихого океана, а совсем рядом с городом на острове Мариета расположен знаменитый пляж Плайя-де-Амор (Playa de Amor). Температура воздуха здесь обычно не опускается ниже 21 °C. Цены за аренду 1-комнатной квартиры начинаются от € 192 в месяц, а вкусно перекусить в недорогом ресторанчике можно всего за € 3,5.

9. Косумель, Мексика

Верблюд в Косумеле, Мексика ФОТО: Jiri Vondrous / PantherMedia / Jiri Vondrous

Косумель (Cozumel) — остров в Карибском море у мексиканского полуострова Юкатан недалеко от Канкуна. Место, известное на весь мир не только своими белоснежными пляжами, но и потрясающими подводными сокровищами. Здесь расположен второй по величине в мире коралловый риф, протяженность которого составляет свыше 700 км. Температура на острове держится на уровне 22−27 °C круглый год. Цена на аренду небольшой квартиры начинается от € 172, а в местных недорогих ресторанах вкусно поесть можно за € 4,5.

8. Сиануквиль, Камбоджа

Сиануквиль, Камбоджа ФОТО: Dmitry Rukhlenko / PantherMedia / Dmitry Rukhlenko

Сиануквиль (Sihanoukville) — город-провинция в Камбодже на берегах бухты Кампонгсаом. Кроме просторных и чистых пляжей, которые расположены у города, существуют и совсем уединенные места на 22 островах Сиамского залива. Температура воздуха круглый год не опускается ниже 23 °C. 1-комнатную квартиру здесь можно снять на месяц за € 157, а сытно поесть в местном недорогом ресторанчике — всего за € 2,5.

7. Галле, Шри-Ланка

Уличная жизнь, Шри-Ланка ФОТО: Ivan Tykhyi / PantherMedia / Ivan Tykhyi

Галле (Galle) — город и порт на юго-западе Шри-Ланки. Здесь влажный тропический климат, а среднегодовая температура составляет 26 °C. Перекусить в местных ресторанчиках можно всего за € 1,2, а ежемесячный платеж за аренду 1-комнатной квартиры начинается от € 148.

6. Гоа, Индия

Индия, Гоа ФОТО: ursa lexander flueler / PantherMedia / ursa lexander flueler

Гоа (Goa) — штат на юго-западе Индии на полуострове Индостан. Гоа имеет типичный субэкваториальный климат с резко выраженным сухим и влажным сезоном. Температура редко опускается ниже 26 °C днем и 20 °C ночью. Квартиру здесь можно снять всего за € 97 в месяц, а вкусно поесть — за € 2,5.

5. Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика ФОТО: Caro / Bernhard Pries / Caro / Bernhard Pries