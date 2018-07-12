Галерея: российская певица Наталия Власова возбудила поклонников горячей фотосессией на море

Наталия Власова, когда в прошлый раз приезжала в Таллинн, в интервью порталу Limon.ee рассказала, что всё ее детство прошло в эстонской столице, куда она каждый раз с радостью возвращается. Поклонники наверняка помнят артистку по таким хитам, как: «Я у твоих ног» и «Розовая нежность».