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  • Галерея: российская певица Наталия Власова возбудила поклонников горячей фотосессией на море

Галерея: российская певица Наталия Власова возбудила поклонников горячей фотосессией на море

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ФОТО: Facebook Наталии Власовой

Известная российская 39-летняя певица Наталия Власова вновь ворвалась в российский шоубиз после небольшого затишья. Совершенно понятно, что женщина пытается всячески привлечь внимание журналистов и поклонников к своей персоне. Артистка активно ведет свой блог в Facebook, куда попадают даже горячие снимки. 

Наталия Власова, когда в прошлый раз приезжала в Таллинн, в интервью порталу Limon.ee рассказала, что всё ее детство прошло в эстонской столице, куда она каждый раз с радостью возвращается. Поклонники наверняка помнят артистку по таким хитам, как: «Я у твоих ног» и «Розовая нежность». 

Сейчас певица, судя по всему, находится в отпуске, и делится с поклонниками яркими снимками морской фотосессии. «На волне», - подписала фотосет артистка. 

Скорее смотрите фото и вы! 

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