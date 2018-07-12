Щекочущее нервы зрелище: с Таллиннской телебашни массово прыгают бейсджамперы (ВИДЕО)

Немного найдется в мире небоскрёбов и башен, день рождения которых собирает столь большое число жаждущих адреналина экстремальных спортсменов, и где проводится зрелищный международный трехдневный бейсджампинг. На Base-Boogie Таллиннской телебашни съезжаются около 60 парашютистов-бейсджамперов со всего мира. В этом году мероприятие посетят друзья из Лоттемаа, – ведущими дня будут Лотте и его друзья! Пишет Teletorn.ee.

Бейсджампинг – это прыжки с парашютом со зданий, подъемных кранов, мостов и скал. Основное отличие от обычных прыжков с парашютом заключается в высоте, т.е. вместо обычной четырехкилометровой прыгают с высоты 50–200 метров. Подобные прыжки разрешаются только очень опытным парашютистам. Главный организатор B.A.S.E Boogie Айвар Лухт: «Tallinn TV Tower B.A.S.E Boogie – единственное в своем роде мероприятие в Европе. Таллиннское шоу как нельзя лучше подходит для зрителей, так как за прыжками можно следить невооруженным глазом, как с земли, так и с башни».