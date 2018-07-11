11 причин, почему вы должны немедленно прекратить смотреть телевизор

1. Пустая трата времени

Очевидно, что когда вы смотрите телевизор, то не занимаетесь больше ничем другим. Проведенное таким образом время можно сравнить со сном (хотя ниже будут перечислены несколько другие его последствия). Вопрос в том, хотите ли вы проводить свой бесценный день в бессознательном состоянии.

2. Отказ от реального общения

Каждый час, проведенный перед экраном телевизора, является еще одним часом, когда вы не используете все доступные вам возможности. К примеру, вы могли бы поиграть со своей семьей, погулять с друзьями или просто заняться тем, что приносит вам удовольствие. Отношения – это одна из главных потребностей человека, и ее не сможет удовлетворить даже самый современный телевизор.

3. Заряд негативной энергией

Почти все телевизионные шоу (от комедий до реалити-шоу и новостей) несут в себе негативную энергию. Если присмотреться, то ни одна из телепередач не оказывает на зрителя компенсирующего этот негатив эффекта. Несмотря на немногочисленные исключения из правил, вы должны очень внимательно выбирать, то именно собираетесь посмотреть.

4. Разрушение системы убеждений

При просмотре комедий мы смеемся с глупых, надуманных, социально неприемлемых и расовых шуток. Новости изобилуют историями, наполненными человеческими страданиями, болью, сведениями о катастрофах и гибели людей, и вся их драматичность призвана лишь посеять беспокойство и панику в голове телезрителя. Это влияет на наше мировоззрение и то, как мы смотрим на вещи вокруг нас.

5. Появление нереалистичных ожиданий

Телевидение искажает наше восприятие реальности. Оно показывает, как красивые люди делают невероятные вещи и переживают не менее невероятные приключения. Спросите любую теле- или кинозвезду, и она скажет вам, что картинка, которую вы видите на экране, является выдумкой.

6. Чувство неадекватности

Жизнь не имеет ничего общего с телепередачами. И если провести сравнение, то его результаты у многих могут вызвать чувство горького разочарования. Информация с экрана телевизора предполагает, что мы недостаточно красивые, умные и веселые, и что наши жизни можно считать довольно пустыми и скучными, если сравнивать их с жизнями людей на красочной картинке.

7. Подсознательное программирование и реклама

Не стоит заблуждаться: телевидение создано только по одной причине – стимулировать продажи. Никто не станет снимать передачи ради развития искусства. Любое из предложенных нам телешоу придумано с целью удерживать зрителя перед экраном и увеличивать реализацию товаров с помощью их рекламирования.

Задача телевидения заключается в том, чтобы вызывать у зрителей плохое самочувствие, если они не купят то, что им предлагают в рекламе. Это идеальный способ манипуляции мыслями. Коммерческие компании нашли метод получить добровольное согласие зрителя на промывание его мозгов ради максимизации выгоды.

8. Нарушение способности к самоконтролю и дисциплине