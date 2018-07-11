11 причин, почему вы должны немедленно прекратить смотреть телевизор

Ниже мы рассмотрим несколько причин, почему вам стоит отказаться от телевизора и как это улучшит вашу жизнь, пишет Cluber.com.ua.
1. Пустая трата времени
Очевидно, что когда вы смотрите телевизор, то не занимаетесь больше ничем другим. Проведенное таким образом время можно сравнить со сном (хотя ниже будут перечислены несколько другие его последствия). Вопрос в том, хотите ли вы проводить свой бесценный день в бессознательном состоянии.
2. Отказ от реального общения
Каждый час, проведенный перед экраном телевизора, является еще одним часом, когда вы не используете все доступные вам возможности. К примеру, вы могли бы поиграть со своей семьей, погулять с друзьями или просто заняться тем, что приносит вам удовольствие. Отношения – это одна из главных потребностей человека, и ее не сможет удовлетворить даже самый современный телевизор.
3. Заряд негативной энергией
Почти все телевизионные шоу (от комедий до реалити-шоу и новостей) несут в себе негативную энергию. Если присмотреться, то ни одна из телепередач не оказывает на зрителя компенсирующего этот негатив эффекта. Несмотря на немногочисленные исключения из правил, вы должны очень внимательно выбирать, то именно собираетесь посмотреть.
4. Разрушение системы убеждений
При просмотре комедий мы смеемся с глупых, надуманных, социально неприемлемых и расовых шуток. Новости изобилуют историями, наполненными человеческими страданиями, болью, сведениями о катастрофах и гибели людей, и вся их драматичность призвана лишь посеять беспокойство и панику в голове телезрителя. Это влияет на наше мировоззрение и то, как мы смотрим на вещи вокруг нас.
5. Появление нереалистичных ожиданий
Телевидение искажает наше восприятие реальности. Оно показывает, как красивые люди делают невероятные вещи и переживают не менее невероятные приключения. Спросите любую теле- или кинозвезду, и она скажет вам, что картинка, которую вы видите на экране, является выдумкой.
6. Чувство неадекватности
Жизнь не имеет ничего общего с телепередачами. И если провести сравнение, то его результаты у многих могут вызвать чувство горького разочарования. Информация с экрана телевизора предполагает, что мы недостаточно красивые, умные и веселые, и что наши жизни можно считать довольно пустыми и скучными, если сравнивать их с жизнями людей на красочной картинке.
7. Подсознательное программирование и реклама
Не стоит заблуждаться: телевидение создано только по одной причине – стимулировать продажи. Никто не станет снимать передачи ради развития искусства. Любое из предложенных нам телешоу придумано с целью удерживать зрителя перед экраном и увеличивать реализацию товаров с помощью их рекламирования.
Задача телевидения заключается в том, чтобы вызывать у зрителей плохое самочувствие, если они не купят то, что им предлагают в рекламе. Это идеальный способ манипуляции мыслями. Коммерческие компании нашли метод получить добровольное согласие зрителя на промывание его мозгов ради максимизации выгоды.
8. Нарушение способности к самоконтролю и дисциплине
Благодаря невероятным психологическим уловкам телевизионщиков, человеку очень сложно оторваться от просмотра любимых передач. Мы теряем способность контролировать себя и не можем решиться выключить телевизор, даже несмотря на желание сделать это. И со временем эта способность к самоконтролю и дисциплине слабеет все сильнее и сильнее.
9. Вред здоровью из-за сидящего образа жизни
Сегодня мы ведем менее подвижный образ жизни, чем раньше, поскольку работа большинства людей требует постоянного сидения за компьютером. Но данная проблема еще больше усугубляется, когда мы приходим домой и сразу же садимся перед телевизором. Дело в том, что стоит человеку сесть, как в его мышцах тут же затихают любые электрические импульсы. Исследования показали, что элементарные движения вроде ходьбы оказывают огромное влияние на наше здоровье.
10. Плохие привычки у детей
В современном мире дети привыкают к сидячей жизни и ТВ с самого раннего возраста. Ученые доказали наличие плохого влияния на развитие ребенка отсутствия активности и увлечения телепередачами. Ваши дети во всем вас повторяют, поэтому любое принятое вами решение неразрывно связано с будущим подрастающего поколения.
Действительно ли телевизор помогает расслабиться?
Мой личный аргумент в пользу просмотра ТВ заключается в том, что это очень удобно. Вы возвращаетесь с работы и собираетесь отдохнуть, отключив свой мозг на какое-то время. Но реальность такова, что не всегда самые легкие вещи приносят нам пользу. Так, я неплохо отдыхаю, когда хожу на занятия кунг-фу или в танцевальный кружок, когда гуляю с друзьями или провожу время с любимой девушкой. А еще я отдыхаю во время чтения книги, прослушивания подбадривающей музыки или просмотра вдохновляющих видеороликов.
У каждого из нас есть только одна жизнь, и мы сами решаем, на что ее потратить. Каждая минута нашего дня является своего рода инвестицией в наше настоящее и будущее. Используйте свое время с умом, и ваша жизнь будет украшена присутствием по-настоящему хороших людей, занимающихся невероятными вещами и проживающими не менее невероятные приключения. Пришло время перестать смотреть телевизор и начать жить.