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  • С ума сойти! Американская актриса Белла Торн обнажилась, скорее смотрите (ФОТО)

С ума сойти! Американская актриса Белла Торн обнажилась, скорее смотрите (ФОТО)

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Белла Торн

ФОТО: Instagram / Instagram / Scanpix

Американская актриса и певица Белла Торн опубликовала в соцсети фото, на которой обнажилась, демонстрируя природную красоту. 

20-летняя Торн, чей звездный полет начался благодаря каналу Disney, опубликовала в Instagram фото, на котором позирует обнаженной. 

«Я люблю тебя», - подписала снимок девушка.

Смотрите фото вверху новости! 

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