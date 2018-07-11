Недомогания омрачат эту среду Близнецам: читайте гороскоп для всех знаков Зодиака

Звезды советуют напомнить о себе старым знакомым: от них вы можете неожиданно получить очень заманчивые предложения. Жизненный потенциал высок, в течение всего дня вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Дева

Возможны проблемы в общении, особенно высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми. Звезды советуют воздержаться от посещения заведений общественного питания – есть вероятность отравлений, а также проблем со здоровьем, вызванных изменением рациона. Чрезвычайно благоприятна финансовая картина, можно делать крупные покупки и инвестиции.

Настроение будет хорошим, появятся поводы для радости, возможны приятные сюрпризы.

Влюбленных ожидают волнения, но серьезных проблем не предвидится, вскоре вы убедитесь в прочности и взаимности своих чувств. Вероятно получение известий от друзей, живущих в других городах.

Весы

Очень высок жизненный потенциал Весов; представители данного знака сегодня полны энергии и совершенно неотразимы. Не лишним будет и здравый смысл: именно благодаря ему вы сможете избежать проблем и недоразумений в отношениях с близкими. Нежелательно откровенничать с малознакомыми людьми, обсуждать свои проблемы с теми, от кого вы не рассчитываете получить реальную помощь.

Возьмите в свои руки контроль над развитием романтических отношений, не бойтесь проявить инициативу, сделать первый шаг к сближению. Это удачный день для тех, кто жаждет новых ощущений и экспериментов, хочет испытать свои силы на новом поприще.

Скорпион

Скорпионам следует уделить внимание семейным делам. Нельзя игнорировать замечания и просьбы родственников, отказываться от уступок – все, что может быть истолковано как эгоизм и нежелание считаться с окружающими, может оказать разрушительное действие на ваши отношения с близкими. Несколько лучше обстоят дела в романтической сфере – здесь, по крайней мере, ситуация предсказуема и можно не опасаться неприятных сюрпризов.

Подходящий день для отдыха в дружеской компании, посещения увеселительных заведений и спортивных мероприятий. Поездки сложатся хорошо, если вы ограничитесь традиционными маршрутами и не станете рисковать, прокладывая собственный путь к цели.

Стрелец

Стрельцов ожидают серьезные проблемы в романтических отношениях, возможно разочарование в любимом человека, зарождение конфликта, который затянется надолго. Нельзя вести себя вызывающе, ставить ультиматумы, провоцировать избранника; станьте примером корректности и сдержанности, и вы сможете избежать многих проблем. Уязвимо здоровье, нужно беречь себя, следить за рационом.

В остальном день благоприятен. Высока вероятность приятных перемен в семье, получения радостных известий. Во всех отношениях замечательным будет отдых на природе. Любителей светской жизни ожидают новые знакомства.

Козерог

Козерогов, чьи основные интересы лежат в области семейных и романтических отношений, ждут серьезные трудности. Проблемы решаемы, но вам нужно взять паузу, спокойно обдумать создавшееся положение: в стремлении немедленно изменить ситуацию любой ценой вы можете наделать ошибок, если будете слишком торопиться. Важно, что даже в этот непростой день вам удастся сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие.

Благоприятный день для новых знакомств, начала дружеских или деловых отношений. День обещает быть насыщенным впечатлениями и эмоциями. Не стоит отказываться от поездок – смена обстановки полезна вам чрезвычайно.

Водолей

День принесет затруднения в делах, на благополучное завершение которых вы рассчитывали. Наберитесь терпения, не предпринимайте решительных действий – сейчас вы можете только ждать. Звезды советуют отказаться от незапланированных покупок, постараться свести расходы к минимуму: финансовая ситуация неблагоприятна, стоит быть экономнее.

Очень хорошо складываются отношения с представителями старшего поколения, наступил благоприятный момент для того, чтобы обратиться к ним за советом или помощью. Звезды советуют отдать предпочтение активному отдыху и занятиям спортом - бездеятельность негативно скажется на вашем настроении.

Рыбы

Рыбам следует соблюдать максимальную осторожность в общении с любимым человеком: сегодня вы можете ранить чувства своего избранника, совершенно того не желая. Даже влюбленных, которые отлично ладят между собой, ожидают нелегкие испытания; сохранить взаимопонимание и доверие удастся не всем. Мужчин-Рыб среднего возраста ожидают новые знакомства, искушения и соблазны. Старайтесь не поддаваться на провокации. Нервное напряжение может стать причиной недомоганий.