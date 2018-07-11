Восемь фактов об Эстонии, из-за которых она на несколько шагов впереди других стран

Также AdMe.ru рассказывает, почему нашу республику можно назвать по-настоящему страной будущего.

Программирование в школе

Компьютеры. Иллюстративное фото. ФОТО: Scanpix

В Эстонии с 2012 года действует пилотный проект по обучению программированию школьников 1–12 классов. Участие в программе принимают 20 учебных заведений. С начальных классов дети осваивают основы логики и алгоритмов, а также учатся программировать в среде Scratch.

Электронные паспорта

ИД-карты ФОТО: AIVAR AOT

С 2002 года в Эстонии начали выдавать электронные паспорта. Они представляют собой карточку, которая удостоверяет личность владельца в двух пространствах: реальном и цифровом. Во встроенный в нее чип вписана информация о гражданине, также к карте прикреплена цифровая подпись, которая по закону равна обычной. На карту можно записывать другие документы, а если не выезжать за пределы Европейского союза, то она служит и загранпаспортом.

Голосование не выходя из дома

С 2005 года, когда в Эстонии прошли муниципальные выборы, граждане страны могут отдать голос за того или иного кандидата через интернет, подтвердив свою идентичность цифровой подписью ID-карты. Эстония была первой страной, которая ввела электронное голосование на выборах в парламент в 2007 году. На выборах в Европарламент 2014 года 31 процент избирателей из Эстонии проголосовал через эту систему.

Бесплатный общественный транспорт

ФОТО: Mihkel Maripuu

В 2013 году Таллин стал первым в мире крупным городом, в котором общественный транспорт сделали бесплатным для всех жителей. Власти столицы решили таким образом изменить транспортные привычки горожан и пересадить их с автомобилей на автобусы и троллейбусы. Перед отменой платы за транспорт в городе был проведен референдум, на котором за то, чтобы ездить на автобусах бесплатно, проголосовали 3/4 жителей города. Спустя год власти Таллина заявили, что программа привела к снижению интенсивности движения на основных улицах города. Кроме этого, совсем недавно общественный транспорт начал работу и во многих других уездах, кроме Таллинна.

Страна стартапов

По последним данным, Эстония занимает 3-е место в Европе: 31 стартап на 100 000 жителей.

Страна создала благоприятные условия для стартапов. Регистрация нового предприятия может быть произведена в течение 15 минут, и нет корпоративного подоходного налога с нераспределенной прибыли.

Интернет доступен везде

Лес. Фото иллюстративное ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Можете ли вы представить себе подключение к интернету, пока вы находитесь в глухом лесу? А в Эстонии это возможно. Бесплатно подключиться к сети через Wi-Fi можно в подавляющем большинстве гостиниц и практически во всех публичных местах: парках, скверах, кафе, ресторанах, вокзалах, аэропортах и даже на пляжах.

Любой может стать резидентом Эстонии

Стать э-резидентом Эстонии может каждый, причем без особого труда. Это дает возможность стать предпринимателем, не посещая при этом страну, управлять компанией из любой точки мира, ставить свои подписи, декларировать налоги. Для этого нужно всего лишь подать онлайн-заявку. Э-резидентство выгодно в большинстве своем для бизнесменов, потому что они платят налоги только на выведенный капитал.

У предпринимателей, зарегистрированных за пределами Европейского союза, благодаря э-резидентству появляется удобная возможность учредить в Эстонии предприятие и, таким образом, организовать делопроизводство в Европейском союзе. Если вы решили стать э-резидентом, то можете подать заявку здесь.

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