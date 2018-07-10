Неприкрытый расизм в Эстонии? Начальник из Таллиннского транспортного департамента покрасил лицо в черный

«Это крайне прискорбно, что руководство Таллинна увлекается расизмом - сознательно или неосознанно они игнорируют расистский жест «блэкфейс». Никому не приходит в голову, что то, чем они занимаются - неправильно», - говорится в публикации к этим снимкам в названном выше сообществе, пишет Elu24.

Блэкфейс (англ. Blackface — «чёрное лицо») — разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Мода на такой макияж распространилась в первой половине XIX века и способствовала укреплению стереотипов относительно представителей негроидной расы. В частности, именно благодаря «блэкфейсам» в английском языке закрепились такие этнофолизмы, как «беззаботный негритос на плантации» и «черномазый денди» (англ. dandified coon). К 1848 году «блэкфейсы» стали частью национальный американской культуры, разбавив серьёзность тогдашних театральных постановок. Гротескные выступления «блэкфейсов» не теряли популярности вплоть до 1960-х годов, когда стало набирать силу Движение за гражданские права чернокожих в США.

Талво Рюйтельмаа и Айвар Рийсалу ФОТО: Facebook

«Это поразительно и грустно, что во втором десятилетии двадцать первого века в стране, входящей в состав Европейского союза, столице #Эстонии есть люди, которые занимаются расистским "развлечением"», - продолжается публикация.

Портал Elu24 обратился за комментарием к советнику мэра Таллинна по прессе Прийту Симсону, который сказал, что в наши дни легко вызвать фобии, но никаких оснований для этого в данном случае нет.

«Городские учреждения около 10 дней назад проводили летние корпоративы, каждое учреждение могло спародировать сотрудников любого эстонского предприятия. Работники городской канцелярии перевоплотились в сотрудников AS Kallaste Kalur, работники Транспортного департамента должны были выступить в роли работников Шахтерского музея Эстонии. Это они и сделали: лица в саже, каски на голове, читают стихотворения о шахтерской жизни. Вот и всё», - сказал Симсон.