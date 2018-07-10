Нюша сделала важное заявление

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) опубликовала собственную фотографию и обратилась к многочисленным поклонникам. "Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно", – написала артистка.

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Jul 9, 2018 at 11:48am PDT

Дело в том, что Нюша ждет ребенка, поэтому подписчики сделали вывод, что именно из-за беременности артистка приняла решение снизить рабочую активность. Фанаты поддержали исполнительницу. "Нюша, ты самая лучшая!!!", "Хороший перерыв. Побольше вам таких перерывов", "Это приятные волнения", "Приятную паузу, очень важную в жизни человека. Желаю вам насладиться ей", "Иногда паузы идут на пользу", "Иногда нужно отдохнуть перед рывком", – прокомментировали заявление певицы пользователи Сети.

К слову, лишь недавно Нюша перестала скрывать свое интересное положение. На днях артистка дала откровенное интервью, в котором сообщила, что, прежде чем забеременеть, она решила себя побаловать. "Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график... Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", – отметила артистка.