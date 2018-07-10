DJ Smash рассказал об избиении: «этим отморозкам нужно дать 5 лет колоний»

Андрей, как ты себя чувствуешь?

— На правой стороне лица пропала чувствительность. Мне же после избиения две пластины там поставили. Рот был закрыт почти месяц, я ел через трубочку: супы три раза в день и милкшейк. Похудел на 8 килограммов. Врачи говорят, что с этими пластинами мне, скорее всего, придется жить до конца своих дней, так что этот инцидент я буду помнить, видимо, ещё долго. Лечение обошлось мне в 3 миллиона, только сама операция стоила около миллиона.

Расскажи о том вечере в клубе?

— Это был юбилей отца моей подруги. После праздника мы пошли в ночной клуб "Дом культуры", где был заказан столик. Сначала все было отлично. Прекрасная атмосфера, все на позитиве. Затем с одной из подруг мы пошли к бару. Пока мы ждали свои коктейли, к нам подошли эти двое мерзавцев (Телепнев и Ванкевич — прим. ред.) и попросили сфотографироваться. Я сказал: "Давайте сфотографируемся".

Это просто кадр с поклонниками или просили что-то особенное?

— Когда следователи забрали их телефоны, то насчитали 37 снимков со мной. Из всей серии фотографий ни одна не получилась, потому что они были настолько пьяны, в особенности Ванкевич, который вообще на ногах не стоял.

Как они себя при этом вели?

— Мы фотографировались около 5 минут, а потом у меня кончилось терпение и сказал: "Хватит, ребята". Ванкевич, повиснув на мне, продолжил делать селфи. Я его с себя снял и еще раз сказал, что хватит. В ответ я услышал: "Это мы решаем, когда хватит". Я ещё раз попросил Ванкевича убрать руки, но он схватил меня сзади и начал оттягивать от бара, пытался фотографироваться дальше. Я его убрал от себя и продолжил разговаривать с подругой. Обычно когда пьяным жестко говоришь, что ты не хочешь с ними разговаривать, они, как правило, понимают и "растворяются", но не в случае с этими отморозками.

За что тебя стали бить?

— Ванкевич, уцепившись за мою шею, начал меня тянуть назад от барной стойки, а затем завалился на пол, потому что был вусмерть пьяный и, возможно, не только пьяный. Ванкевич падает, утягивая меня за собой. Когда я начал вставать, то тут мне прилетел удар от второго, который стоял сбоку (Телепнев — прим. ред.). Первый удар, потом второй — я падаю, закрываю голову руками. Они встают и оба начинают меня пинать. В какой-то момент их растащила охрана, а моя подруга помогла мне подняться и повела умываться в туалет. Мы потом по камерам посчитали, что вся драка длилась всего 40 секунд. Так быстро все произошло...

Как повели себя после драки зачинщики?