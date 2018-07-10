Жесть! В Сеть попали фото ссоры Рианны с арабским миллиардером
10. июль 2018, 17:31
Месяц назад стало известно, что Рианна бросила своего бойфренда-миллиардера Хассана Джамиля. И хотя теперь они вроде бы возобновили отношения, но на новых фото видно, что у них не все хорошо, пишет Soulpost.ru.
Папарацци запечатлели пару в Пуэрто-Вальярта в Мексике. Отдыхая возле бассейна 30-летняя певица выясняла отношения с 29-летним саудовским бизнесменом.
Глядя на эти снимки можно буквально прочувствовать то, что происходило между ними.
Хассан словно объяснял что-то Рианне, а она отчитывала его.
Потом миллиардер ушел обиженный, а певица закурила, чтобы успокоиться.
Ранее сообщалось, что Ри-ри «устала от мужчин», будто это она разбила ему сердце.