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  • Жесть! В Сеть попали фото ссоры Рианны с арабским миллиардером

Жесть! В Сеть попали фото ссоры Рианны с арабским миллиардером

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ФОТО: Vida Press

Месяц назад стало известно, что Рианна бросила своего бойфренда-миллиардера Хассана Джамиля. И хотя теперь они вроде бы возобновили отношения, но на новых фото видно, что у них не все хорошо, пишет Soulpost.ru.

Папарацци запечатлели пару в Пуэрто-Вальярта в Мексике. Отдыхая возле бассейна 30-летняя певица выясняла отношения с 29-летним саудовским бизнесменом.

Глядя на эти снимки можно буквально прочувствовать то, что происходило между ними.

Хассан словно объяснял что-то Рианне, а она отчитывала его.

Потом миллиардер ушел обиженный, а певица закурила, чтобы успокоиться.

Ранее сообщалось, что Ри-ри «устала от мужчин», будто это она разбила ему сердце.

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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