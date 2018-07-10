Вт, 10.07.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Сериал «LasnaГорск» приглашает всех заинтересованных стать сопродюсерами

Сериал «LasnaГорск» приглашает всех заинтересованных стать сопродюсерами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Malmerk Klaasium

Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja, все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке "LasnaГорск".

В основе сюжета – обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна – Ласнамяэ, и у которой есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу, пишет Etvpluss.err.ee.

Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна. 

В главных ролях: Владимир Барсегян, Мария Поликарпова, Тоомас Тросс, Артем Фирсов, Анастасия Коледа, Эвелина Сакуро, Калью Орро, Марат Аляутдинов, Марина Лыжина, Сергей Рымар, Никита Соцков.

Внести свой вклад в создание сериала о жизни Ласнамяэ и стать сопродюсерами могут все желающие. Для этого достаточно присоединиться к инициативе на платформе коллективного финансирования Hooandja ЗДЕСЬ.

У всех поддержавших будет возможность посетить съемочную площадку, пообщаться с режиссером, оператором-постановщиком, актерами, продюсерами, сняться в массовых сценах, получить в подарок фирменные вещи от художника по костюмам Светланы Агуреевой или консультацию и макияж от художника по гриму Катрин Сангла, а также получить приглашение пройти по красной ковровой дорожке премьеры первого русскоязычного телесериала о Ласнамяэ.

Телевизионная премьера первого сезона сериала LasnaГорск состоится 4 ноября на канале ETV+ Национального телерадиовещания Эстонии.

Проект уже согласились поддержать Национальное телерадиовещание Эстонии ERR, Совет Северных стран, Целевое Учреждение Интеграции, сеть магазинов Maxima, спа-отель Noorus SPA и администрация Ласнамяэ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ