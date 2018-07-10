Сериал «LasnaГорск» приглашает всех заинтересованных стать сопродюсерами

В основе сюжета – обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна – Ласнамяэ, и у которой есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу, пишет Etvpluss.err.ee.

Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна.

В главных ролях: Владимир Барсегян, Мария Поликарпова, Тоомас Тросс, Артем Фирсов, Анастасия Коледа, Эвелина Сакуро, Калью Орро, Марат Аляутдинов, Марина Лыжина, Сергей Рымар, Никита Соцков.

Внести свой вклад в создание сериала о жизни Ласнамяэ и стать сопродюсерами могут все желающие. Для этого достаточно присоединиться к инициативе на платформе коллективного финансирования Hooandja ЗДЕСЬ.

У всех поддержавших будет возможность посетить съемочную площадку, пообщаться с режиссером, оператором-постановщиком, актерами, продюсерами, сняться в массовых сценах, получить в подарок фирменные вещи от художника по костюмам Светланы Агуреевой или консультацию и макияж от художника по гриму Катрин Сангла, а также получить приглашение пройти по красной ковровой дорожке премьеры первого русскоязычного телесериала о Ласнамяэ.

Телевизионная премьера первого сезона сериала LasnaГорск состоится 4 ноября на канале ETV+ Национального телерадиовещания Эстонии.