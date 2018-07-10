Актер в больнице: Джордж Клуни попал в страшную аварию на Сардинии

По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Коста-Кораллина, где скутер актера столкнулся с автомобилем. Подробности ДТП не уточняются, сообщает ТАСС.

Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. По данным газеты, угрозы его жизни нет.