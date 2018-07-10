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  • Актер в больнице: Джордж Клуни попал в страшную аварию на Сардинии

Актер в больнице: Джордж Клуни попал в страшную аварию на Сардинии

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Джордж Клуни

ФОТО: Scanpix

Киноактер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния. Об этом сообщает во вторник газета La Repubblica.

По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Коста-Кораллина, где скутер актера столкнулся с автомобилем. Подробности ДТП не уточняются, сообщает ТАСС

Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. По данным газеты, угрозы его жизни нет.

Издание уточняет, что 57-летний американский актер и режиссер на Сардинии принимает участие в съемках сериала по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22" (1961 год).

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