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Ева Лонгория показала фигуру впервые после родов

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ФОТО: Lorenzo Aguis / AP

22 июня 43-летняя американская актриса Ева Лонгория родила сына. Для нее это это первый ребенок, а вот у ее супруга, Хосе Антонио Бастона, уже есть двое дочерей от прошлого брака, пишет Сегодня.

На этот раз звезда "Отчаянных домохозяек" опубликовала фото, на котором она впервые после родов позирует в полный рост.

"Первая фотосессия после беременности! Врать не буду, это было тяжело – пытаться кормить грудью и работать по графику Сантьяго (сын Лонгории – ред.). Не могла себе и представить лучшего фотографа, в объективе которого я могла оказаться! Спасибо дорогому другу, Бернардо Доралу! Спасибо, что фотосессия была такой же веселой, как и всегда! Не могу дождаться, когда вы увидите фотографии!", – написала Ева в описании к фото.

ФОТО: Twitter / Twitter

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