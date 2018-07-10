Ева Лонгория показала фигуру впервые после родов
10. июль 2018, 14:50
22 июня 43-летняя американская актриса Ева Лонгория родила сына. Для нее это это первый ребенок, а вот у ее супруга, Хосе Антонио Бастона, уже есть двое дочерей от прошлого брака, пишет Сегодня.
На этот раз звезда "Отчаянных домохозяек" опубликовала фото, на котором она впервые после родов позирует в полный рост.
"Первая фотосессия после беременности! Врать не буду, это было тяжело – пытаться кормить грудью и работать по графику Сантьяго (сын Лонгории – ред.). Не могла себе и представить лучшего фотографа, в объективе которого я могла оказаться! Спасибо дорогому другу, Бернардо Доралу! Спасибо, что фотосессия была такой же веселой, как и всегда! Не могу дождаться, когда вы увидите фотографии!", – написала Ева в описании к фото.