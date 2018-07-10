Ева Лонгория показала фигуру впервые после родов

"Первая фотосессия после беременности! Врать не буду, это было тяжело – пытаться кормить грудью и работать по графику Сантьяго (сын Лонгории – ред.). Не могла себе и представить лучшего фотографа, в объективе которого я могла оказаться! Спасибо дорогому другу, Бернардо Доралу! Спасибо, что фотосессия была такой же веселой, как и всегда! Не могу дождаться, когда вы увидите фотографии!", – написала Ева в описании к фото.