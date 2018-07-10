Мария Кожевникова впервые откровенно рассказала о младшем сыне

Актриса порадовала пользователей сети не только эксклюзивным снимком, но и подробностями о ребенке.

«Прошу любить и жаловать, Василий Васильев! Сыночек, ты мой Божий дар!» — представила звезда своего отпрыска, рассказав заодно и о его характере. По словам актрисы, малыш спокоен и невозмутим.

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jul 9, 2018 at 7:27am PDT

«Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет».

Чувств в своем посте Мария не скрывала и подчеркнула, что материнство дарит ей самые положительные эмоции.

«В общем, это вселенское счастье быть твоей мамой, и я, видимо, что-то сделала хорошее в этой жизни, что Господь мне послал такой подарок! Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя!»

Мария не стремится афишировать свою семейную жизнь в прессе. Младшего сына актриса скрывала от общественности год, поэтому откровенность Кожевниковой приятно удивила поклонников. В трогательном посте она вспомнила и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться.

«Я никогда не забуду, как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой, причем у тебя была выше — 39,6 , мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза»,— написала Мария.

Вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым Кожевникова также воспитывает еще двоих сыновей, Ивана и Максима. С ними Василий, похоже, отлично ладит и относится с пониманием к выходкам старших братьев.

«Когда братья отбирают у тебя игрушку, просто берешь другую»,— написала актриса в своем посте.