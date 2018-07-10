Мужчина спрятал тело убитой девушки в шкафу и несколько дней принимал гостей

По данным следствия, 8 марта 2017 года девушка ушла из дома и не вернулась. В течение месяца она выходила на связь с родственниками, обещала вернуться 8 апреля, но впоследствии перестала выходить на связь. 31 марта потерпевшая находилась на дне рождения в городе Лакинске у знакомого. После ухода гостей девушка поссорилась с мужчиной, и он её задушил.