Мужчина спрятал тело убитой девушки в шкафу и несколько дней принимал гостей

Убийца признался в содеянном, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, пишет Life.ru.
Следователи завершили расследование дела в отношении 25-летнего жителя Владимирской области, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки.
По данным следствия, 8 марта 2017 года девушка ушла из дома и не вернулась. В течение месяца она выходила на связь с родственниками, обещала вернуться 8 апреля, но впоследствии перестала выходить на связь. 31 марта потерпевшая находилась на дне рождения в городе Лакинске у знакомого. После ухода гостей девушка поссорилась с мужчиной, и он её задушил.
В течение нескольких дней он держал её тело в шкафу, при этом продолжая принимать гостей. 4 апреля убийца унёс тело несовершеннолетней из квартиры в здание заброшенной котельной и засыпал строительным мусором. Её личные вещи и мобильные телефоны он выбросил в мусорный контейнер.
Судебная психиатрическая экспертиза показала, что преступник вменяем, но страдает расстройством личности.