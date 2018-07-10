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  • «Хороша шалунья»: солистка «НЕАНГЕЛОВ» восхитила поклонников шикарной фигурой

«Хороша шалунья»: солистка «НЕАНГЕЛОВ» восхитила поклонников шикарной фигурой

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ФОТО: Танцевальный рай

Солистка популярной украинской группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха поделилась с поклонниками видеороликом, на котором показала шикарную фигуру, позируя во время фотосессии на пляже. Видео певица разместила в Instagram, пишет Сегодня.

Поклонники Вики пришли в восторг от увиденного и написали ей много комплиментов под видео: "Викуся! Ты Богиня, шикарная!!! Купальник на тебе огонь!!!", "Идеальная фигура", "Шикарная! Безумно красивая и талантливая!", "Такая красота. И главное, не выглядит вульгарно", "Хороша шалунья", "Ну просто обалденная фигурка!!!", "Шикарный мастер-класс по позированию)".

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