«Хороша шалунья»: солистка «НЕАНГЕЛОВ» восхитила поклонников шикарной фигурой

Поклонники Вики пришли в восторг от увиденного и написали ей много комплиментов под видео: "Викуся! Ты Богиня, шикарная!!! Купальник на тебе огонь!!!", "Идеальная фигура", "Шикарная! Безумно красивая и талантливая!", "Такая красота. И главное, не выглядит вульгарно", "Хороша шалунья", "Ну просто обалденная фигурка!!!", "Шикарный мастер-класс по позированию)".