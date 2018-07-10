«Мы надоели друг другу»: певец Данко рассказал о разрыве с женой

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, и его гражданская жена Наталья воспитывали двух дочерей — 14-летнюю Софию и четырёхлетнюю Агату, которая страдает ДЦП. Правда, как оказалось, сейчас супруги живут раздельно, пишет Лайф.
— Я с Наташей в ссоре, у нас не очень хорошие отношения. Какой-то явной причины для этого не было, мне кажется, мы просто надоели друг другу. Не общаемся уже на протяжении полугода, — признался Данко в интервью "Стархиту". Он подозревает, что у его гражданской супруги уже появился новый избранник, да и сам артист открыт к новым отношениям.
— Я увидел на фотографии с Наташей какого-то мужчину. Пока не знаю, насколько серьёзны их отношения, может, он и представляет угрозу для нашего примирения. Я сейчас себя чувствую свободным мужчиной, — признался певец. Ещё в прошлом году Данко на всю страну в одном из ток-шоу заявил о том, что подозревал Наталью в измене. Он признавался, что до него у избранницы был очень богатый ухажёр-иностранец.
Несмотря на напряжённые отношения с женой, он в полной мере заботится о своих детях. "Наташа, Соня и Агата сейчас на море, младшая дочка лечится. Уехали на две недели", — заявил Данко.
СМИ сообщали, что Данко встречается с 30-летней Марией Силуяновой. Она — диджей и регулярно публикует в социальных сетях фотографии с Данко. Сам артист опроверг эти домыслы. "Мы с ней записываем трек, она же известный в своих кругах диджей. Мы дружим, но пока нас связывают только рабочие отношения", — рассказал певец.