«Мы надоели друг другу»: певец Данко рассказал о разрыве с женой

— Я с Наташей в ссоре, у нас не очень хорошие отношения. Какой-то явной причины для этого не было, мне кажется, мы просто надоели друг другу. Не общаемся уже на протяжении полугода, — признался Данко в интервью "Стархиту". Он подозревает, что у его гражданской супруги уже появился новый избранник, да и сам артист открыт к новым отношениям.

— Я увидел на фотографии с Наташей какого-то мужчину. Пока не знаю, насколько серьёзны их отношения, может, он и представляет угрозу для нашего примирения. Я сейчас себя чувствую свободным мужчиной, — признался певец. Ещё в прошлом году Данко на всю страну в одном из ток-шоу заявил о том, что подозревал Наталью в измене. Он признавался, что до него у избранницы был очень богатый ухажёр-иностранец.

Несмотря на напряжённые отношения с женой, он в полной мере заботится о своих детях. "Наташа, Соня и Агата сейчас на море, младшая дочка лечится. Уехали на две недели", — заявил Данко.

A post shared by Данко (@danko_star) on Jul 26, 2017 at 9:51am PDT