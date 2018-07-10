Подросток погиб, снимая грозу на телефон

В Заречном Пензенской области 17-летний подросток погиб во время съёмки грозы на телефон. Ребёнок разбился насмерть, выпав из окна семиэтажного дома, передаёт PenzaInform.

О деталях трагедии прессе рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков. Несчастный случай произошёл в минувшее воскресенье, 8 июля, около 15:00. По словам Воронкова, мальчик выпал из окна семиэтажного дома, пытаясь сфотографировать грозу на телефон. От удара о козырёк здания подросток получил тяжёлые ранения. Мальчика доставили в отделение реанимации областной детской больницы, но через пару часов он скончался от полученных травм.