Подросток погиб, снимая грозу на телефон

17-летний мальчик пытался снять грозу на смартфон, но не удержался и выпал из окна.
В Заречном Пензенской области 17-летний подросток погиб во время съёмки грозы на телефон. Ребёнок разбился насмерть, выпав из окна семиэтажного дома, передаёт PenzaInform.
О деталях трагедии прессе рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков. Несчастный случай произошёл в минувшее воскресенье, 8 июля, около 15:00. По словам Воронкова, мальчик выпал из окна семиэтажного дома, пытаясь сфотографировать грозу на телефон. От удара о козырёк здания подросток получил тяжёлые ранения. Мальчика доставили в отделение реанимации областной детской больницы, но через пару часов он скончался от полученных травм.
На фоне несчастного случая министр попросил родителей поговорить со своими детьми на предмет личной безопасности. Также Воронков призвал детей не совершать поступков, которые могут привести к трагическим последствиям.