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Преждевременные роды Эвелины Бледанс закончились рождением мертвого ребенка

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Эвелина Бледанс

ФОТО: Scanpix

Известная российская актриса Эвелина Бледанс решила открыть своим поклонникам страшную тайну. Более 26 лет назад она потеряла ребенка. 

Эвелина Бледанс рассказала, что в 1993 году она была беременна от своего первого мужа Юрия Стыцковского. Ближе к появлению малыша на свет на актрису в парке напал маньяк. Бледанс едва отбилась от него. Сильные эмоции вызвали у нее преждевременные роды. Ее дочь родилась мертвой. Эвелина ничего не помнит о родах из-за шока. Произошедшее разрушило брак Эвелины Бледанс и Юрия Стыцковского, пишет 7d.org.ua.

 

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