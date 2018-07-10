Преждевременные роды Эвелины Бледанс закончились рождением мертвого ребенка

Эвелина Бледанс рассказала, что в 1993 году она была беременна от своего первого мужа Юрия Стыцковского. Ближе к появлению малыша на свет на актрису в парке напал маньяк. Бледанс едва отбилась от него. Сильные эмоции вызвали у нее преждевременные роды. Ее дочь родилась мертвой. Эвелина ничего не помнит о родах из-за шока. Произошедшее разрушило брак Эвелины Бледанс и Юрия Стыцковского, пишет 7d.org.ua.