Какой кошмар: ради молодой любовницы Данко бросил жену и ребенка-инвалида

В жизни певца Александра Фадеева, известного публике под псевдонимом Данко, происходят перемены, свидетелями которых, конечно, стали его поклонники, пишет Eg.ru.

Еще не так давно музыкант соглашался на участие в любых корпоративах и самых скандальных ток-шоу, чтобы собрать деньги на лечение маленькой дочери Агаты, у которой диагностировали ДЦП. Казалось, что этой цели он посвятил всего себя. Поклонники певца были уверены: с донжуанством Данко завязал и готов сделать все, чтобы его семья была счастливой.

Однако в последнее время на его странице в соцсети почти не видно семейных фотографий, а на тех, что есть, уже нет его жены Натальи Устюменко. На снимках, которые выкладывают в своих микроблогах известные медиаперсоны, все чаще рядом с ним позирует известная московская тусовщица — диджей Мария Силуанова.

К примеру, в Instagram супруги звезды 90-х Ромы Жукова Елены появилось фото, подпись к которому заинтриговала интернет-пользователей. Женщина позирует рядом с Данко и столичной тусовщицей Марией Силуяновой. И все бы ничего, если бы Елена не обозначила своих друзей как пару.

Да и сама девушка публикует романтичные кадры с Данко в своем Instagram. Поклонники даже подозревают, что певец и диджей уже сыграли свадьбу. Пока одни теряются в догадках, другие задают Марии неприятные вопросы: «А с его дочерью Агатой Вы тоже занимаетесь?» На это девушка ответила: «Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец».

Судя по всему, комментаторы не на шутку разозлили Силуанову. И она заявляет: «Можно подумать, все живут с одним человеком всю жизнь. Сказок, что ли, начитались или в селе живут и оттуда инет ловит? А эта вечная тема — увела мужика из семьи! На теленка ошейник надела и увела, да! Ну куры)».

Конечно, многие поклонники ее поддерживают. «Ну пусть говорят, что хотят. Живи как нравится, главное — чтобы было хорошо тебе», «Самое смешное, что всегда в том, что муж ушел, бабы винят не себя, не своего мужика, а другую, типа, как она могла?»