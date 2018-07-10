Развод Арнольда Шварценеггера может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер до сих пор находится в официальном браке с женой Марией Шрайвер. Их бракоразводный процесс длится уже более семи лет и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в истории развод. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на издание TMZ.
Как сообщается, актер не стремится расставаться с Марией: ни он не торопит юристов, ни сама Шрайвер не пытается ускорить развод. Но при этом пара не собирается снова сходиться.
Отметим, что финансовые вопросы и моменты, связанные с опекой над детьми (только двое из них были на тот момент несовершеннолетними), Арнольду и Марии удалось уладить быстро.
Мария Шрайвер и Арнольд Шваценеггер поженились в 1986 году. За время брака у них родилось четверо детей. Старшей дочери Кэтрин Юнис сейчас уже 29 лет, Кристине Марии Аврелии – 27, Патрику – 25, а младшему Кристоферу – 20 лет.
Напомним, что семь лет назад семейная идиллия была разрушена из-за измены Шваценеггера с домработницей, за время отношений с которой у актера родился внебрачный сын Джозеф. Сейчас ему уже 20 лет.