Развод Арнольда Шварценеггера может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Как сообщается, актер не стремится расставаться с Марией: ни он не торопит юристов, ни сама Шрайвер не пытается ускорить развод. Но при этом пара не собирается снова сходиться.

Отметим, что финансовые вопросы и моменты, связанные с опекой над детьми (только двое из них были на тот момент несовершеннолетними), Арнольду и Марии удалось уладить быстро.

Мария Шрайвер и Арнольд Шваценеггер поженились в 1986 году. За время брака у них родилось четверо детей. Старшей дочери Кэтрин Юнис сейчас уже 29 лет, Кристине Марии Аврелии – 27, Патрику – 25, а младшему Кристоферу – 20 лет.