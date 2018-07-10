Шесть признаков того, что вы застряли в СССР

1. Вы верите новостям

Любому читателю, как и журналисту, необходимо обратиться к нескольким источникам для получения полной картины о событии. Также для международных и даже внутренних событий часто “отрезвляют“ новости иностранных СМИ. Не стоит изучать лишь близкие по духу издания. То, что остальным уже давно известно вы можете просто упустить из виду. Как следствие, вы не сможете поддержать беседу на должном уровне.

2. Боязнь английского языка

Английский открывают множество возможностей и часто помогает не только за пределами страны, но и в повседневной жизни. Он поможет вам овладеть инструкциями к разнообразным гаджетам, в поиске необходимой информации и в перспективе смотреть ролики в оригинале, не упуская деталей. Список можно продолжать до бесконечности: делать покупки в интернет-магазинах, изучать литературу, не ожидая перевода. Англоязычная “Википедия“ - отдельная тема. Часто в этом сегменте пишут статьи, ссылаясь на более авторитетные источники.

3. Игнорирование новых технологий

Если вы уже знакомы с разными технологическими новинками, но предпочитаете читать бумажную книгу вместо электронной, то это одно дело. Хуже, когда вы не стремитесь изучить то, что предлагают современные разработчики. Тревожным звоночком может служить длинная очередь среди бабушек на оплату коммунальных услуг. Это можно делать через сайт дома и экономить массу времени.

4. У вас не появляются новые знакомства

Новые знания и возможности - это новые знакомства. Не стоит зацикливаться на старых проверенных друзьях со школы либо университета. Какой информацией вы сможете обменяться, будучи знакомыми двадцать лет? В будущем вы сможете расширять географию контактов, и заводить друзей по интересам, а не по территориальному признаку, как это было ранее. Вы сужаете источники информации, когда общаетесь только со старыми знакомыми, а это отдаляет вас от места, где вы могли бы находится.

5. Вы не обновляете данные в голове

В наше время данных очень быстро теряют актуальность либо дополняются новыми исследованиями. Годами транслировать такого рода ведомости не имеет смысла. В качестве примера можно навести родительские привычки. Десятки лет назад считалось, что ремень способен эффективно доносить информацию из поколения в поколение. Однако на самом деле, уже доказана неэффективность такого метода. Поэтому, нужно интересоваться происходящим вокруг.

6. Вы пренебрегаете здоровьем