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Жена Овечкина удивила танцем на седьмом месяце беременности

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская.

ФОТО: Scanpix

Капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин привез в Москву кубок Стэнли. Сначала драгоценный трофей смогли увидеть все желающие в фанзоне на Воробьевых горах. Потом хоккеист отправился в Новогорск на базу московского "Динамо" – своего родного клуба, пишут Дни.ру.

После этого он устроил закрытую вечеринку, где пела Катя Лель. На кадрах видно, что Овечкин танцует вместе с женой Анастасией Шубской, которая станет мамой уже через два месяца. Однако танец супружеской пары достаточно энергичен.

Подписчики отметили органичность движений Овечикина и его жены. "Хорошо танцуют", – написал один из них. "Классные. Как бережно он ее приобнимает", – отметил другой. "Очень классные, только позавидовать по доброму", – поделился еще один пользователь.

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