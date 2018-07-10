Выявлена неожиданная опасная деталь мужского гардероба

Участниками исследования стали 30 молодых мужчин, половина из которых должны были на 15 минут надеть галстук, завязанный популярным виндзорским узлом. С помощью МРТ ученые наблюдали за кровоснабжением мозга участников перед надеванием галстука, во время его ношения и после. Выяснилось, что даже за такое незначительное время кровоснабжение мозга у участников в галстуках снизилось на 7,5% в сравнении со второй группой.