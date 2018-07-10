Выявлена неожиданная опасная деталь мужского гардероба

Ученые из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии доказали, что галстуки душат мужчин в прямом смысле слова.Согласно результатам исследования, которые опубликованы в журнале Neuroradiology, всего за несколько минут ношения галстука у мужчин резко ухудшается кровоснабжение головного мозга, пишет Сегодня.
Участниками исследования стали 30 молодых мужчин, половина из которых должны были на 15 минут надеть галстук, завязанный популярным виндзорским узлом. С помощью МРТ ученые наблюдали за кровоснабжением мозга участников перед надеванием галстука, во время его ношения и после. Выяснилось, что даже за такое незначительное время кровоснабжение мозга у участников в галстуках снизилось на 7,5% в сравнении со второй группой.
В связи с результатами эксперимента исследователи призвали работодателей отказаться от строгого дресс-кода, провозглашающего "социально приемлемое удушение".