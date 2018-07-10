Жители Латвии и России уже открыли для себя простой способ заработка. В Эстонии об этом пока мало кто знает

Многие наши соотечественники любят путешествовать даже в далекие страны на автомобиле, а некоторые и вовсе рады отдохнуть в России, Латвии и Литве, отправившись туда на своем четырехколесном коне. Как из этой поездки еще и получить прибыль? В Эстонии очень мало людей, которые об этом знают. А всё потому, что внутри страны у нас хорошо развито автобусное сообщение и из пункта А в пункт Б можно доехать без проблем практически в любое время.

Но что делать, если хочешь поехать, например, в Санкт-Петербург или Ригу, а цены на автобус кусаются? Или же не подходит время выхода автобуса... Тогда на помощь приходят приложения поиска попутчиков, которые можно считать довольно безопасными и активно используемыми во многих странах мира. Мы сейчас перечислим парочку известных нам, которые можно прямо сейчас установить на свой телефон совершенно бесплатно: BeepCar и BlaBlaCar.

Водители, которые куда-то едут и располагают в своем автомобиле свободными местами и у них есть желание взять на борт кого-то незнакомого за определенную плату, добавляют в это приложение поездку, например, Таллинн (торговый центр Рокка-аль-Маре) - Рига, указывают стоимость поездки для 1 человека. И ждут попутчиков. Соответственно, туристы, желающие куда-то доехать, могут искать поездки в выше названных приложениях. Там, как правило, указан автомобиль водителя, его опыт, отзывы и другая необходимая информация. Как правило, поездки через эти приложения выходят значительно дешевле, чем рейс на автобусе. И если водитель не гонится за каждой копейкой, то он, скорее всего, разместит на заднем сиденье только двоих человек. Средняя стоимость поездки до Санкт-Петербурга и Риги сейчас в приложении BlaBlaCar - от 8 до 10 евро с человека в один конец.

Таким образом, вы поможете водителю сэкономить на расходах на топливо, и сами быстрее и дешевле доедете до необходимого пункта. Стать водителем приложения может каждый, равно как и пассажиром.

BlaBlaCar — крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. Сервис был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой, к лету 2014 года компания привлекла первые инвестиции в размере 100 млн долларов США, а в 2015—2016 годах — ещё 240 млн долларов. Оператором сервиса является компания Comuto SA, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд долларов. По данным на 2017 год, BlaBlaCar действует в 22 странах и насчитывает 50 миллионов пользователей.

ФОТО: Instagram

В основном сервис работает для междугородних поездок, а расходы на дорогу делятся пропорционально среди всех участников поездки, однако в 2017 году также запущен сервис BlaBlaLines, созданный для организации совместных поездок на небольшие расстояния и ежедневных городских или пригородных маршрутов.

BeepCar — онлайн-сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках, разработанный Mail.Ru Group. Путешествуя вместе, попутчики делят расходы на бензин — в результате поездка обходится дешевле и водителю, и пассажирам. Сервис создан в феврале 2017.

ФОТО: Instagram

В первую очередь BeepCar предназначен для поездок за город и между городами. Сервис райдшеринга разработан как альтернатива поездам (как пригородным, так и дальнего следования), а также междугородным автобусам. Сервис не берет комиссию за свои услуги.