Красотка Кейт Уинслет с мужем и сыном отдыхает на Менорке

Кейт на снимках предстала в белом купальнике в голубую полоску от Heidi Klein, который подчеркнул женственные изгибы 42-летней актрисы, и в соломенной шляпе. Впрочем, некоторые интернет-пользователи раскритиковали купальный костюм актрисы, решив, что он сыграл злую шутку с ее фигурой.

К слову, на протяжении всей своей карьеры Уинслет подвергается нападкамнедоброжелателей из-за "слишком аппетитных форм". Однако звезда давно решила, что не собирается истязать себя диетами ради мифического идеала. Уинслет даже организовала специальное общество — "Британскую лигу против пластической хирургии", на мероприятиях которого активно отстаивает свою позицию и призывает вступать в него своих коллег по цеху.