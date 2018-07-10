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Красотка Кейт Уинслет с мужем и сыном отдыхает на Менорке

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На днях звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет с семьей отправилась на испанской остров Менорка. В сеть попали фотографии актрисы с сыном и супругом, 40-летним предпринимателем Недом Рокнроллом, на которых они отдыхают у моря, пишет Сплетник.

Кейт на снимках предстала в белом купальнике в голубую полоску от Heidi Klein, который подчеркнул женственные изгибы 42-летней актрисы, и в соломенной шляпе. Впрочем, некоторые интернет-пользователи раскритиковали купальный костюм актрисы, решив, что он сыграл злую шутку с ее фигурой.

К слову, на протяжении всей своей карьеры Уинслет подвергается нападкамнедоброжелателей из-за "слишком аппетитных форм". Однако звезда давно решила, что не собирается истязать себя диетами ради мифического идеала. Уинслет даже организовала специальное общество — "Британскую лигу против пластической хирургии", на мероприятиях которого активно отстаивает свою позицию и призывает вступать в него своих коллег по цеху.

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