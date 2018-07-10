Почему секс с незнакомкой в отпуске - не всегда хорошая идея

Когда мы наконец дорываемся до отпуска, часто впадаем в какую-то эйфорию, охваченные жаждой совершать безрассудства. Нам кажется, что мы на чужой земле, где нас никто не знает (можно и опозориться, не так страшно), повсюду свобода и никаких запретов, еда вкуснее, алкоголь крепче и в целом жизнь слаще. И конечно, секс круче, пишет Menscult.ua со ссылкой на GQ.
1
СЕКС МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХИМ
Это в вас в отпуске и другой стране просыпается новая сексуальная энергия, не будоражащая ваше тело под гнетом офисной рутины, а вот у девушки все вполне обыденно.
И то, что вы иностранец, которого она раньше не видела и вряд ли еще увидит, скорее может привести к смущению и зажатости. Тогда вместо горячего секса, который задаст ритм всему последующему отпуску, вы можете получить заряд отрицательных эмоций от угнетающих попыток разнообразить сексуальную жизнь непонятно с кем.
Южные девушки часто кажутся более горячими, красивыми и раскрепощенными, только это совсем не значит, что в постели они будут такими же пламенными (даже учитывая тот факт, что дерево отлично горит).
2
ДЕВУШКА ОКАЖЕТСЯ НАВЯЗЧИВОЙ
Представьте, что вы проведете в каком-то небольшом курортном городе пару недель. В первый же вечер вы знакомитесь с красивой, но не очень интересной девушкой в надежде отлично провести ночь, но не более. Все складывается как надо, вы довольный покидаете ее номер или квартиру с расчетом больше никогда не видеться, ведь говорить вам не о чем. Вот только у нее совсем другие планы. Она караулит вас возле отеля, выяснила номер телефона у услужливого сотрудника ресепшна и жаждет превратить одноразовый секс в масштабный курортный роман. Тогда оставшиеся дни отпуска вы проведете в темных очках, кепке и капюшоне, совершая короткие перебежки от моря до бара.
3
ЭТО ПРОСТО НЕБЕЗОПАСНО
И тут нюансов много. Во-первых, вас могут обокрасть. Вы скажете, что мы мнительные, а мы ответим: никогда туристов не обкрадывали девушки? Пока вы тихо и мирно спите, ваш телефон и деньги уплывают в неизвестном направлении вместе с ней. Ведь в отпуске все мы доверчивее, безрассуднее и опрометчивее. Во-вторых, вряд ли вы мечтаете привезти из отпуска помимо сувениров подарок для уролога и венеролога (в виде большой суммы денег, которую оставите в клинике). И виной случившемуся будет все то же безрассудство и пара лишних коктейлей. Вы снова обвините нас в мнительности, а мы ответим: «Никогда такого не было, и вот опять».
4
У НЕЕ ЕСТЬ ПАРЕНЬ ИЛИ РЕВНИВЫЙ БЫВШИЙ
Вы переспали, и все супер. Только вот на следующий день во время прогулки по городу на вас набрасывается здоровенный парень, который гневно тараторит что-то на непонятном вам языке. Пока вы пытаетесь разобраться, что он говорит, получаете внушительном кулаком по лицу и сквозь звон в ушах слышите имя той самой девушки, подарившей вам столько удовольствия ночью. Стоили ли они разбитого носа и фингала, который вынудит сочинять истории для коллег, решать, конечно, вам.