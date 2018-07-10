Почему секс с незнакомкой в отпуске - не всегда хорошая идея

1

СЕКС МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХИМ

Это в вас в отпуске и другой стране просыпается новая сексуальная энергия, не будоражащая ваше тело под гнетом офисной рутины, а вот у девушки все вполне обыденно.

И то, что вы иностранец, которого она раньше не видела и вряд ли еще увидит, скорее может привести к смущению и зажатости. Тогда вместо горячего секса, который задаст ритм всему последующему отпуску, вы можете получить заряд отрицательных эмоций от угнетающих попыток разнообразить сексуальную жизнь непонятно с кем.

Южные девушки часто кажутся более горячими, красивыми и раскрепощенными, только это совсем не значит, что в постели они будут такими же пламенными (даже учитывая тот факт, что дерево отлично горит).

2

ДЕВУШКА ОКАЖЕТСЯ НАВЯЗЧИВОЙ

Представьте, что вы проведете в каком-то небольшом курортном городе пару недель. В первый же вечер вы знакомитесь с красивой, но не очень интересной девушкой в надежде отлично провести ночь, но не более. Все складывается как надо, вы довольный покидаете ее номер или квартиру с расчетом больше никогда не видеться, ведь говорить вам не о чем. Вот только у нее совсем другие планы. Она караулит вас возле отеля, выяснила номер телефона у услужливого сотрудника ресепшна и жаждет превратить одноразовый секс в масштабный курортный роман. Тогда оставшиеся дни отпуска вы проведете в темных очках, кепке и капюшоне, совершая короткие перебежки от моря до бара.

3

ЭТО ПРОСТО НЕБЕЗОПАСНО

И тут нюансов много. Во-первых, вас могут обокрасть. Вы скажете, что мы мнительные, а мы ответим: никогда туристов не обкрадывали девушки? Пока вы тихо и мирно спите, ваш телефон и деньги уплывают в неизвестном направлении вместе с ней. Ведь в отпуске все мы доверчивее, безрассуднее и опрометчивее. Во-вторых, вряд ли вы мечтаете привезти из отпуска помимо сувениров подарок для уролога и венеролога (в виде большой суммы денег, которую оставите в клинике). И виной случившемуся будет все то же безрассудство и пара лишних коктейлей. Вы снова обвините нас в мнительности, а мы ответим: «Никогда такого не было, и вот опять».

4

У НЕЕ ЕСТЬ ПАРЕНЬ ИЛИ РЕВНИВЫЙ БЫВШИЙ