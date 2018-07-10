Кумир юных россиян: тайны биографии Элджея

Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) о своем прошлом не распространяется. В "Википедии" написано лишь, что он родился в Новосибирске, окончил девять классов и поступил в медицинское училище, которое вскоре бросил. Однако даже эти данные не совсем верны.

Алексей действительно родился в Новосибирске и ходил в школу №33 (теперь гимназия №9). Его младший брат Даниил до сих пор живет там с родителями, учится в той же гимназии. По словам учителей, он похож на знаменитого брата – тоже любит экспериментировать со внешностью.

Публикация от Элджей (@sayonaraboy) 6 Июл 2018 в 4:48 PDT

Учителя рассказывают, что Алексей окончил 11 классов, а не девять, как пишут в интернете. Они предполагают, что артисту выгодны такие слухи – это соответствует имиджу хулигана. А учился "бунтарь" хорошо, в его аттестате всего одна тройка.

В гимназии уверены: Элджей добился успехов благодаря родителям, которые не ограничивали творческого парня. Имидж Алексея педагогов не пугает - с их точки зрения, он очень молодежный и приносит исполнителю популярность.

Что касается личной жизни хип-хопера, то она есть. Однако к ней не имеют отношения поклонницы, которые в соцсетях выдают себя за супругу Элджея. Как сообщил сайту "Комсомольская правда" брат исполнителя, жены у Алексея нет.

Эту часть своей жизни артист раскрывает в Instagram. Там опубликованы снимки, на которых он запечатлен с Анастасией Ивлевой – ведущей передачи "Орел и решка. Перезагрузка". До штампа в паспорте дело пока не дошло.

Turkey, Sold Out 🇹🇷 Публикация от Элджей (@sayonaraboy) 5 Май 2018 в 11:07 PDT

Музыкант приобрел известность в 2017 году. Его трек "Розовое вино", записанный вместе с Федуком, стал одним из русскоязычных хитов года. Исполнитель гастролирует по всему миру, он приобрел целую армию поклонников.