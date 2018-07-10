Звезда «Сумерек» вышла замуж спустя пять лет отношений

Почитатели актрисы вздохнули спокойно: наконец-то 31-летняя Эшли Грин связала себя узами брака со своим возлюбленным, 30-летним Полом Коури. Пара встречалась на протяжении пяти лет. Лишь спустя три года серьезных отношений Коури решился сделать предложение руки и сердца своей любимой, а вот Грин со свадьбой не торопилась и лишь недавно созрела для нового статуса.

«Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом — помолвкой», — оправдывалась Эшли в одном из прошлогодних интервью и в шутку называла себя «нетрадиционной невестой».

Белое полупрозрачное платье, украшенное нежными цветами от Wendi Williams-Stern, созданное специально для актрисы, длинная фата, белокурые локоны, словно выгоревшие на солнце — звезде Сумеречной саги Эшли Грин очень идет образ невесты. А ведь для многих Эшли — все еще дерзкая красотка с короткой стрижкой и кукольным личиком из серии кинофильмов про вампиров, поэтому ее поклонникам непривычно лицезреть свою любимицу в столь нежном белоснежном наряде. Жених отдал предпочтение классическому костюму светлых тонов. Стоит отметить, что во время свадьбы Грин представала перед гостями в двух разных платьях.

Эшли Грин ФОТО: Vida Press

«Венди — настоящая волшебница! Я работаю с ней уже больше десяти лет. Специально для меня она создала еще один шедевр. Жду не дождусь потанцевать в этом платье сегодня ночью», — делилась счастливая Грин с представителями прессы за несколько часов до церемонии бракосочетания.

Эшли Грин ФОТО: Vida Press