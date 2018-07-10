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  • День перестает быть скучным: самая сексуальная модель снялась с голой грудью (ВИДЕО)

День перестает быть скучным: самая сексуальная модель снялась с голой грудью (ВИДЕО)

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Кейт Аптон

ФОТО: Instagram / Scanpix

Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 году Кейт Аптон порадовала своих поклонников. Американская модель снялась топлес для издания Sports Illustrated Swimsuit, пишет Dni.ru.

Месяц назад Кейт отметила свой 26-й день рождения. Подписчики были в восторге от подарка, который преподнесла им модель: она сняла видео, в котором сидела с бокалом в руке голая спиной к зрителям. И фанаты, конечно, надеялись на "продолжение банкета".

Аптон ожиданий своих поклонников не обманула. В Instagram издания Sports Illustrated Swimsuit появились закулисные моменты съемок на острове Аруба в Карибском море. Журнал специализируется на фотографиях девушек в купальниках на фоне экзотических пейзажей.

Фанаты в восхищении. И не только потому, что Кейт вошла в воду, наряженная только в нижнюю часть золотистого купальника с бахромой. Градуса съемке добавили и призывные взгляды, которые модель бросала в камеру. Грудь Аптон прикрывает руками – но поклонники все равно в восторге.

Это не первая фотосессия Аптон для Sports Illustrated Swimsuit. Она была признана "новичком года", впервые появившись на страницах издания семь лет назад.

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