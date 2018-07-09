Не пропустите! Мишель Легран и Игорь Бутман выступят в Риге на одной сцене

Легран — обладатель высших наград в области кино и музыкальной индустрии: 6 «Оскаров», 7 «Грэмми», 13 номинаций на «Оскар», 8 номинаций на «Золотой Глобус», 3 номинации на французскую национальную премию «Сезар», лауреат премий «БАФТА» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, обладатель приза «Бенуа танца» в области балетной хореографии.

За 18 лет существования Оркестр Игоря Бутмана (ныне Московский джазовый оркестр) объездил с гастролями сотни городов различных стран мира, неоднократно выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, легендарном джазовом клубе Birdland.

Президент США Билл Клинтон в книге "Моя жизнь" написал: "В финале на сцене, погруженной во тьму, играл мой самый любимый из ныне живущих джазовых тенор-саксофонистов — Игорь Бутман. Джон Подеста, который любил джаз не меньше, чем я, признал, что никогда не слышал лучшего исполнения "вживую".

«Команда «World Jazz Festival» весьма требовательно и щепетильно следят за соблюдением высокого уровня качества реализации нашего проекта: так, чтобы всё соответствовало чёткому плану и хорошей атмосфере самого мероприятия» — рассказывает организатор и основатель фестиваля, композитор Аркадий Укупник.

Пятый юбилейный World Jazz Festival пройдёт в Риге с 26 июля по 28 июля. Помимо Мишеля Леграна и Игоря Бутмана, в рамках юбилея фестиваля выступит легендарная саксофонистка Кэнди Далфер, британский соул певец Тони Морель, польская вокалистка Анна Мария Йопек, пианист Олег Аккуратов и многие другие музыканты.