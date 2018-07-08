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Организатор Seto Jaanituli отменил выступление группы Vajé

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ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Из-за проблем на фестивале Seto Jaanituli, организатор в последний момент уведомил в группу Vajé о том, что они не выйдут на сцену, пишет Elu24.

Участники электро-поп-дуэта Vajé возмущены таким положением вещей, ведь никакой компенсации они не получат. «Уже вечером в день выступление получили сообщение от организатора через Facebook, что мы не выступаем», - сказал певец Ханс Ноорметс.

Seto jaanitule korraldajate sõnum Vajé'le.

ФОТО: Erakogu

Организатор не позаботился о том, чтобы обсудить все детали выступления с группой заранее. «Через Facebook и Instagram story договорились, что будем выступать, но никто не упомянул даже время выступления», - рассказывает Ханс. «Нигде не был написан список выступлений. Узнали только, что между 11 и 12».

Seto Jaanituli проходил в пятницу и субботу, 6-7 июля, в волости Сетомаа. «Конечно, выступать будут лучшие поп-исполнители из Эстонии», - заверял организатор. Вместе с тем, что поменялся организатор, произошли и изменения в самом мероприятии. Теперь в фестивале очень мало соприкосновений с культурой и музыкой сету.

 

Who is ready to see the aftermovie of Saturday’s show?? 😇😛

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Группа Vajé планировала провести четыре выступления в июле в том числе на фестивалях Õllesummer и Seto Jaanituli. В связи с этим участники группы составили план выступлений на все лето и, конечно, отказывались от других предложений, если они выпадали на уже занятые даты.

Совсем скоро группа Vajé даст концерт в своем родном Вильянди.

«Ну и ладно. 14 июля мы делаем свое большое шоу в родном Вильянди», - пообщела Ханс.

Больше о мероприятии можно прочитать ЗДЕСЬ!

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