Организатор Seto Jaanituli отменил выступление группы Vajé

Участники электро-поп-дуэта Vajé возмущены таким положением вещей, ведь никакой компенсации они не получат. «Уже вечером в день выступление получили сообщение от организатора через Facebook, что мы не выступаем», - сказал певец Ханс Ноорметс.

Seto jaanitule korraldajate sõnum Vajé'le. ФОТО: Erakogu

Организатор не позаботился о том, чтобы обсудить все детали выступления с группой заранее. «Через Facebook и Instagram story договорились, что будем выступать, но никто не упомянул даже время выступления», - рассказывает Ханс. «Нигде не был написан список выступлений. Узнали только, что между 11 и 12».

Seto Jaanituli проходил в пятницу и субботу, 6-7 июля, в волости Сетомаа. «Конечно, выступать будут лучшие поп-исполнители из Эстонии», - заверял организатор. Вместе с тем, что поменялся организатор, произошли и изменения в самом мероприятии. Теперь в фестивале очень мало соприкосновений с культурой и музыкой сету.

Группа Vajé планировала провести четыре выступления в июле в том числе на фестивалях Õllesummer и Seto Jaanituli. В связи с этим участники группы составили план выступлений на все лето и, конечно, отказывались от других предложений, если они выпадали на уже занятые даты.

Совсем скоро группа Vajé даст концерт в своем родном Вильянди.

«Ну и ладно. 14 июля мы делаем свое большое шоу в родном Вильянди», - пообщела Ханс.