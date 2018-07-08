Вот это прогресс! На фестиваль Weekend в этом году можно идти без кошелька

Фестиваль Weekend, который будет проходить в августе в Пярну, впервые в странах Балтии будет использовать инновативную систему, которая позволяет людям идти на праздник без кошелька, пишет Elu24.
16-18 августа в Пярну будет проходить крупный летний музыкальный фестиваль Weekend Festival Baltic, который впервые в Балтии предоставляет возможность использования системы cashless. Это значит, что человек, воспользовавшийся системой cashless, сможет быстрее пройти на фестиваль, получит быстрое обслуживание и у него не необходимости брать с собой кошелек.
Все билеты меняются на браслеты на руку, Которые оснащены RFID, то есть радиочипом. С помощью этого чипа можно проверить наличие билета и оплатить еду, напитки и сувениры, которые будут продавать на фестивале. Перед началом фестиваля каждый человек может «положить» на браслет любую сумму, в зависимости от того, сколько он планирует потратить. Чтобы связать браслет с билетом, нужно создать MyWKND на домашней странице фестиваля. Естественно, на месте проведения фестиваля также будет несколько пунктов, где можно создать аккаунт и перевести деньги на браслет, но чтобы пройти на фестиваль быстрее, организаторы советуют сделать аккаунт заранее.
Те, кто уже купил билет, могут до 5 августа заказать браслет в ближайшее почтовое отделение. Вся информация на домашней странице фестиваля.
НАПОМИНАЕМ:
- Браслет можно как заказать заранее, так и обменять на месте;
- С помощью браслета можно быстро пройти на фестиваль, оплачивать покупки, заряжать деньги как с помощью аккаунта, так и через специальные пункты на самом фестивале;
- После окончания фестиваля неиспользованные деньги можно вернуть на свой счет.
Weekend Festival Baltic создал инновационную систему браслетов вместе с бельгийской фирмой Playpass, которая сотрудничает с крупнейшими мировыми фестивалями: Lollapalooza, Sonar, Rock Werchter, BIME, Graspop Metal Meeting и многими другими.
В этом году в течение трех дней на пярнуском пляже выступят: 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Andres Puusepp @ Andres Aljaste, Andy C, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Cover x byte, Grennan Heart, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Erkki Sarapuu, Frank Walker, Galantis, Getter Jaani, Gorgon City, Hardwell, Headhunterz, Inna, Kermo Hert, Kert Klaus, KSHMR, Kygo, Lemaitre, Lemon Fight, Madison Mars, Malaa, Marek Talivere, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Pur Mudd, Post Malone, Proteus, Rammar DJ, Relanex, R3hab, Sander Valge & Siim Taba, Sigma, Syn Cole, Slushii, Stacey James, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, The Prodigy, Tujamo, Tungevaag & Raaban, Wateva ja Zhu.