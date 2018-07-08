Вот это прогресс! На фестиваль Weekend в этом году можно идти без кошелька

16-18 августа в Пярну будет проходить крупный летний музыкальный фестиваль Weekend Festival Baltic, который впервые в Балтии предоставляет возможность использования системы cashless. Это значит, что человек, воспользовавшийся системой cashless, сможет быстрее пройти на фестиваль, получит быстрое обслуживание и у него не необходимости брать с собой кошелек.

Все билеты меняются на браслеты на руку, Которые оснащены RFID, то есть радиочипом. С помощью этого чипа можно проверить наличие билета и оплатить еду, напитки и сувениры, которые будут продавать на фестивале. Перед началом фестиваля каждый человек может «положить» на браслет любую сумму, в зависимости от того, сколько он планирует потратить. Чтобы связать браслет с билетом, нужно создать MyWKND на домашней странице фестиваля. Естественно, на месте проведения фестиваля также будет несколько пунктов, где можно создать аккаунт и перевести деньги на браслет, но чтобы пройти на фестиваль быстрее, организаторы советуют сделать аккаунт заранее.