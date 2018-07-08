«Спасибо»: звезды поблагодарили сборную России за красивую игру

Не могли не поблагодарить за отличную игру сборную России и многие звезды — слова поддержки прозвучали от Аллы Пугачевой, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Ляйсан Утяшевой и не только.

Алла Пугачева: «Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!»

Ляйсан Утяшева: «Спасибо! Спасибо за борьбу! Вы показали, что Россия умеет играть в футбол! Это было достойно».

Сергей Лазарев: «Спасибо, ребята! Вы крутые! И футбол в нашей стране жив! Спасибо за веру! Спасибо за эмоции! Это был лучший ЧМ! Вы молодцы! Браво!»

Полина Гагарина: «Ребята! СПАСИБО ВАМ! Вы посмотрите только, ЧТО вы с нами делали весь матч! Это победа, потому что вы навсегда изменили мнение о нашем футболе! Теперь миллионы жителей нашей страны будут верить в вас, как не верили никогда! Спасибо за отменный футбол!»

Наталья Водянова: «Я благодарна нашей команде за этот матч! Первый гол был сказочным, а второй просто снес башку и начисто лишил голоса. Братья-хорваты тоже играли достойно, удача улыбнулась им сегодня чуть шире, чем нам. И хотя мы проиграли в рулетку пенальти, осталось ощущение, что наша команда показала всему миру, что мы можем, когда сильно захотим. Спасибо, что играли за нас!»

ФОТО: Cao Can / imago/Xinhua

Мария Кожевникова: «Больно, да, обидно, да. Когда совсем чуть- чуть не хватает для победы, когда ошибка это поражение. Ребята, наша сборная, спасибо. Вы заставили меня болеть, переживать, я впервые осознанно захотела присутствовать на футбольном матче и болеть за вас! Вы бились, боролись — это вызывает уважение и благодарность! Никаких разочарований, я сегодня чувствовала самоотдачу даже через экран телевизора. Главное, вы нас, болельщиков, не обманули!!! Вы играли лучше, чем могли! Отдельно хочу выделить Артема Дзюбу. Мой личный респект. Футбол жив, мы вами гордимся! Спасибо за эмоции и за объединение самой большой страны на планете Земля. А главное, завтра в детских спортивных секциях будет еще больше мальчишек и девчонок! И это Ваша главная победа!»

Максим Галкин: «Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон. Извините, что путаюсь в мыслях. Выпил, иначе бы не выдержал.

Павел Воля: «Ребята, спасибо за этот чемпионат!»

Филипп Киркоров: «Спасибо нашей сборной за неповторимые эмоции! РЕБЯТА — ВЫ ЛУЧШИЕ!»

Елизавета Боярская: «Огромное спасибо нашей команде за фантастический футбол! За абсолютное убеждение, что мы МОЖЕМ быть ЧЕМПИОНАМИ! Что у нас сильнейшая команда! Спасибо за то, что сейчас за окнами народ все равно ликует, гудит, шумит, скандирует и празднует, потому что мы счастливы и горды!»

Максим Виторган: «Спасибо, ребята! Простите, что не верил в вас! Вы были бойцами! Грусть и гордость! P.S: и я хочу сказать Федору Смолову: "Чувак, я не знаю, что именно с тобой происходило на этом чемпионате — у тебя не получалось ничего. Вообще. Но ты часть этой команды, которая завоевала мое сердце. И пусть даже где-то за полем, но в этом есть и твоя частица, твой труд, твой вклад. Тебе сейчас тяжело. Но ты не один. Ты часть команды. И я с тобой"».