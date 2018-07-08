Люди, которые говорят со своими животными, умнее остальных! Вот почему

Из-за этой привычки люди могут смотреть на вас косо. Вас даже могут посчитать странным. Но никто из них не задумается, зачем вы это делаете. Почему предпочитаете разговаривать с вашими питомцами, а не с другими людьми? Интересное исследование по этому вопросу опубликовал APost.

Антропоморфизм - нормальное явление?

Не волнуйтесь. Ваше желание говорить с вашими питомцами, растениями или другими неодушевленными объектами не является патологией. На самом деле это признак интеллектуальных и творческих способностей.

Акт разговора с вашими питомцами является частью термина, называемого антропоморфизмом. Антропоморфизм - это когда люди приписывают человеческие эмоции, черты или намерения объектам или жизненным формам, которые не являются человеческими.

Николас Эпли, профессор поведенческой науки в Чикагской школе бизнеса в Чикагском университете и эксперт по антропоморфизации и заявляет, что «исторически антропоморфизм рассматривался как признак ребячества или глупости, но на самом деле это естественный побочный продукт, который делает людей уникальными на этой планете».

Когда с животными разговаривают дети, мы считаем, что это мило и необычно. Однако, когда это делают взрослые, многие люди воспринимают это как странность.

Эксперты по этому вопросу заявляют, что восприятие человеческих качеств в нечеловеческих объектах на самом деле является признаком хороших умственных способностей.

Человек во всех ищет человека?

В исследовании, проведенном в Гарвардском университете в 2011 году, озаглавленном «Утонченность и отвращение: гуманизирующее и дегуманизирующее воздействие эмоций», есть выводы по этому вопросу.

На собрании людей были показаны фотографии взрослых животных и их детенышей. Большинство испытуемых выбрали детенышей. Позже они сказали, что дали бы животным «человеческие» имена. Они также заявили, что общались бы с ними так, как они говорят с другими людьми.

Присваивание животныи и другим объектам имен является самым известным способом участия в антропоморфизации, но это еще не все. Вы также участвуете в этом акте, если приписываете животным черты характера. Называть кошку «девочкой» или собаку «хорошим мальчиком» не странно - это всего лишь ваш интеллект.

Ни для кого не секрет, что человеческий мозг - сложная загадка, которую еще предстоит разгадать. Все исследования, которые были сделаны, едва коснулись верхушки айсберга того, на что способны наши мозги.

Но одно точно - поиск и определение характеристик человека в неодушевленных предметах, таких как автомобиль или куклы, на самом деле является всего лишь сигналом, что вы используете свой мозг творчески.

Антропоморфизм распространен у людей, но он положительно повлиял и на наших домашних животных. Исследования показали, что если вы продолжаете разговаривать с вашими питомцами, они изучают различия между словами и запоминают определенные жесты, которые вы делаете.

Поскольку животные, такие как собаки и кошки, были компаньонами на протяжении веков, они развиваются соответственно тому, как мы их рассматриваем. Когда вы говорите со своими собаками, они учатся понимать слова и чувства, связанные с ними.

И хоть кошки не обладают способностью понимать слова так же, как собаки, но они понимают ваш голос и простые команды.

Люди пытаются очеловечивать объекты по трем причинам. Иногда объект выглядит так, будто у него лицо. Иногда мы хотим дружить с объектом, иногда нам любопытно его поведение.

Изучая эти три основные потребности наделения объектов человеческими качествами, мы понимаем, почему эта привычка жизненно важна для выживания и интеллекта людей.

Наш мозг проявляет признаки замешательства, когда мы видим неодушевленный объект, у которого есть глаза, потому что мы пытаемся рационализировать его как человека.

Если вы прицепите пластиковые глаза на свою печь, вы захотите говорить с ней или дать ей имя. Это не значит, что вы бредите. Как объясняют научные исследования, это означает, что в нашей природе желание подружиться со всеми, с кем возможно.