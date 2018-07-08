Звезда «Битвы экстрасенсов» показала изуродованное лицо

Участница проекта "Битва экстрасенсов" пожаловалась на сильные боли, которые преследуют ее в течение последних месяцев. По ее словам, причиной тому стала неудачная операция по исправлению носовой перегородки. У Фатимы более полугода не проходили отеки, боли, нос стал менять форму. Из-за этого она снова обратилась к врачам. Там и выяснилось, что хирург во время первой процедуры оставил в организме инородный предмет. Теперь ясновидящая ожидает новое хирургическое вмешательство, чтобы спасти лицо и здоровье.

"Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли То, чем вы "ровняли" нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться... Две недели больницы! Две операции! И куча манипуляций... И еще через три недели, если все будет хорошо третья операция..." – поделилась с подписчиками Фатима Хадуева в Instagram.