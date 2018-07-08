Звезда «Битвы экстрасенсов» показала изуродованное лицо

Проведенная год назад пластическая операция привела к удручающим результатам. Теперь Фатиме Хадуевой предстоит очередное хирургическое вмешательство, пишут Дни.ру.
Участница проекта "Битва экстрасенсов" пожаловалась на сильные боли, которые преследуют ее в течение последних месяцев. По ее словам, причиной тому стала неудачная операция по исправлению носовой перегородки. У Фатимы более полугода не проходили отеки, боли, нос стал менять форму. Из-за этого она снова обратилась к врачам. Там и выяснилось, что хирург во время первой процедуры оставил в организме инородный предмет. Теперь ясновидящая ожидает новое хирургическое вмешательство, чтобы спасти лицо и здоровье.
"Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли То, чем вы "ровняли" нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться... Две недели больницы! Две операции! И куча манипуляций... И еще через три недели, если все будет хорошо третья операция..." – поделилась с подписчиками Фатима Хадуева в Instagram.
Надеюсь, я #теперь в хороших руках!) Многие из вас заметили, что с моим лицом произошли #изменения. Вернее, с носом... Ринопластику я не делала. Год #назад, обратилась к «специалисту» с вопросом: #можно будет когда нибудь выровнять носовую перегородку? Ну, вы догадались, что он ответил: Да, раз плюнуть... В итоге: #перегородка стала ещё кривее, #спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, #плюс Постоянный воспалительный #процесс... Я очень #аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой #узнать, что происходит... Ответ меня поразил: #могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди ещё 6 месяцев, #авось рассосётся.... Дорогой доктор, не рассосалось! А #наоборот, лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить #заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли То, чем вы «ровняли» нос! Это инородное #тело мой #организм #целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, #пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться... Две недели больницы!!! Две операции!!! И куча манипуляций... И ещё через три недели, если все будет хорошо третья операция... #берегитесебя #здоровье #доктор #врачотбога #хирургия #операция #нос #дыхание #совесть
Звезде шоу "Битва экстрасенсов" 46 лет, она из Махачкалы. Фатима прославилась благодаря участию в финале 13 сезона. Кроме того, в 2013 году Хадуева участвовала в шоу "Остров".