Мужчины, держите себя в руках: супермодели разделись в поддержку сборной России
8. июль 2018, 11:50
Супермодель Наталья Водянова выложила на своей странице в Instagram совместное фото с Ириной Шейк и Наташей Поли. Все три российские модели позируют на фото обнажёнными, прикрыв грудь шарфами болельщика, пишет Лайф.
Откровенным снимком модели решили поддержать сборную России по футболу в ответственном матче против сборной Хорватии.
— Угадайте, какое желание загадали Ирина Шейк и Наташа Поли, — такой комментарий оставила Водянова, сопроводив его хештегами #бровинадежды и #россияхорватия.