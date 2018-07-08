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  • Мужчины, держите себя в руках: супермодели разделись в поддержку сборной России

Мужчины, держите себя в руках: супермодели разделись в поддержку сборной России

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Наталья Водянова

ФОТО: косметические фирмы, частный архив

Супермодель Наталья Водянова выложила на своей странице в Instagram совместное фото с Ириной Шейк и Наташей Поли. Все три российские модели позируют на фото обнажёнными, прикрыв грудь шарфами болельщика, пишет Лайф.

Откровенным снимком модели решили поддержать сборную России по футболу в ответственном матче против сборной Хорватии.

— Угадайте, какое желание загадали Ирина Шейк и Наташа Поли, — такой комментарий оставила Водянова, сопроводив его хештегами #бровинадежды и #россияхорватия.

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