«Грудь обвисла до пупа»: 71-летняя Васильева в бикини взбудоражила сеть

"Набираюсь сил перед репетициями", – подписала фотографию Васильева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На снимке 71-летняя актриса смело позирует в бикини. Черный купальник отлично сидит на Татьяне. А с учетом возраста, еще и подчеркивает сногсшибательную фигуру Васильевой. Артистка уже слегка подзагорела, что только добавляет ее образу летнего настроения.

A post shared by Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) on Jul 6, 2018 at 6:06am PDT

Поклонники пришли в восторг от вида своей любимицы. Актрису засыпали комплиментами.

"Вот это бабка-стройняшка", "Умница, красавица. Так держать, что бы все эти акулы захлебнулись от зависти. Супер!", "Какая Вы замечательная!!! Мудрая, красивая, глубокая женщина и актриса!!! Обожаю Вас", "Красавица, хочется равняться на вас, счастье, что вы есть", "Отпад. Отличная фигура. Труда много. Пример для подражания", – написали в комментариях под фотографией актрисы фанаты.

Однако не обошлось и без хейтеров. Некоторые подписчики Васильевой сочли снимок "слишком откровенным" и "неприличным".