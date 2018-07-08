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«Боже, какая женщина»: Стриженова снова восхитила красотой

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Екатерина Стриженова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

вчера Екатерина Стриженова, как и многие звезды, болела за сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Телеведущая даже надела майку с гербом нашей страны, пишут Дни.ру.

Снимком в футбольном образе Стриженова поделилась с подписчиками в Instagram. На фотографии она позирует с дочерью Александрой.

"Болельщик - 12-ый игрок на футбольном поле,наша поддержка творит чудеса", – написала телеведущая под фото (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Екатерина отметила, что в Сочи на матч полетел только ее муж. "Нам с Сашей билетов не досталось, будем болеть у ТВ!!! Не хочу делать прогнозы - главное боритесь до конца", – заявила телеведущая.

Фанаты 50-летней Стриженовой пришли в восторг от своей любимицы. Многие заявили, что она и в обычной домашней майке – красавица. "Боже! Какая красивая женщина", "Господи, ну, до чего же Вы светлые и красивые", "Красавицы Милые такие", "Куколки", – написали в комментариях под фото поклонники Стриженовой.

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