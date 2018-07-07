Их нельзя игнорировать! Семь снов, которые предупреждают о важных событиях

Практически всем людям снятся сны, но мы не всегда задумываемся об их значимости и возможностях, на которые они указывают нам. Известно, что Высшие силы общаются с нами исключительно на уровне подсознания, которое становится уязвимым и податливым, когда мы находимся в состоянии сна. Именно в такие моменты наш разум выходит на открытый контакт с тончайшими энергетическими потоками, улавливая подсказки Вселенной и сигналы Свыше.

Что такое сновидения

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что сон — это состояние, во время которого мы попадаем в параллельные миры. Исследования сновидений показывают, что сны изменяют наше сознание, мы гостим в иных реальностях, которые граничат с нами в повседневной жизни лишь на незримом и энергетическом уровне.

Сны наполнены нереальными образами, действиями и событиями, именно поэтому они чаще всего непонятны для нас. Порой сновидения ставят нас в тупик, особенно если имеют повторяющийся сюжет. Но в то же время они возбуждают интерес, мистический страх и желание найти ответы на все интересующие вопросы. Находясь в состоянии сна, мы можем постигать чувства в разы сильнее и ярче тех, с которыми привыкли сталкиваться в процессе обычной жизни.

Сон нераздельно связан с осознанной жизнью и передает нашему подсознанию определенные послания. Пребывая в состоянии сна, мы отстраняемся от напряженности, чувства тревоги и негативных переживаний. Другими словами, сновидения помогают нам «выпустить пар» — в основном это и есть их сакральное значение. Но это далеко не все. Мы раскрываем во сне свой энергетический потенциал, фильтруем информацию и создаем свое будущее.

Оказывается, сновидения бывают окрашены в разные тона. Сон указывает на ваш темперамент и характер. Чем впечатлительнее человек, тем ярче его сны, — утверждают эксперты в области биоэнергетики. Приглушенные или вовсе черно-белые сновидения наблюдают люди, которые привыкли считаться исключительно с разумом. Но и в том, и другом случае сны исходят из нашего подсознания, прячущегося за личностью, и помогают нам понять и услышать себя. Чем детальнее вы помните сон, тем сильнее его значение для грядущего. Да, с помощью сновидений вы можете узнать о том, что сокрыто в будущем, как этого достичь или как этого избежать. Достаточно лишь знать о тех снах, которые предупреждают о важных событиях. Их всего семь.

Семь снов, сигнализирующих о важных событиях