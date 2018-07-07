Пьяный сосед принял эстонскую певицу за ведьму и поджег дом, где она спала с ребенком

В субботу около двух часов ночи в волости Мульги, что в Вильяндимаа, пьяный 55-летний сосед поджег дом известной эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон, которая спокойно спала с ребенком, сообщает Õhtuleht.
По словам женщины, она старалась с соседом не пересекаться и поэтому случившееся ее шокировало. По данным ERR, этот сосед нестабильный и он поджег дом потому, что думает, что Хедвиг - ведьма.
Женщина сначала приняла слова соседа лишь как угрозу, но прошло совсем немного времени, как ее дом загорелся. «Это настоящий шок, я больше ничего не могу сказать», - прокомментировала случившееся женщина.
Лыунаская окружная прокуратора в воскресенье подаст в Тартуский уездный суд ходатайство о взятии подозреваемого в поджоге мужчину под стражу. Мотив преступления и другие детали произошедшего выяснит следствие.