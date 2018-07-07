Сб, 7.07.2018
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  • Давайте посмотрим: Наталья Штурм взбесила фанатов розовыми стрингами

Давайте посмотрим: Наталья Штурм взбесила фанатов розовыми стрингами

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ФОТО: Instagram Натальи Штурм

Наталья Штурм выложила в Сеть очередную порцию пикантных фото. Артистка предстала топлес.

Наталья Штурм любит дразнить недоброжелателей и часто демонстрирует обнаженную грудь. Вот и на этот раз она показалась в одних розовых стрингах. Часть поклонников оценили на отлично фигуру артистки, а другие раскритиковал знаменитость за пошлость. Некоторые сделали Наталье сомнительные комплимент, сравнив ее с Волочковой, пишет 7d.org.ua.

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