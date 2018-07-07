Давайте посмотрим: Наталья Штурм взбесила фанатов розовыми стрингами
7. июль 2018, 14:44
Наталья Штурм выложила в Сеть очередную порцию пикантных фото. Артистка предстала топлес.
Наталья Штурм любит дразнить недоброжелателей и часто демонстрирует обнаженную грудь. Вот и на этот раз она показалась в одних розовых стрингах. Часть поклонников оценили на отлично фигуру артистки, а другие раскритиковал знаменитость за пошлость. Некоторые сделали Наталье сомнительные комплимент, сравнив ее с Волочковой, пишет 7d.org.ua.