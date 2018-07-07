Сестра жены известного эстонского бизнесмена страдает от тяжелой зависимости, родственники молят об исцелении

Как стало известно, от некой зависимости страдает и сестра Вийви - Сийри. В СМИ не говорят, о какой конкретно зависимости идет речь. Но вот что об этом говорит Вийви: «Быть может, Сийри еще надеется, что справится сама. Но верю, что если она получит квалифицированную, то ее жизнь станет лучше, чем когда-либо раньше», пишет Elu24 со ссылкой на LP.