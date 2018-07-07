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  • Сестра жены известного эстонского бизнесмена страдает от тяжелой зависимости, родственники молят об исцелении

Сестра жены известного эстонского бизнесмена страдает от тяжелой зависимости, родственники молят об исцелении

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ФОТО: ERR

Вийви Сынаялг, можно сказать, обрела новую жизнь благодаря Lootuse Küla - некоммерческой организации, занимающейся помощью людям с алкогольной и наркотической зависимостью. 

Вийви Сынаялг, страдающая от зависимости, решила принять участие в программе помощи организации Lootuse küla. «Это действительно изменило нашу жизнь», - сказал муж Вийви Олег Сынаялг. 

Как стало известно, от некой зависимости страдает и сестра Вийви - Сийри. В СМИ не говорят, о какой конкретно зависимости идет речь. Но вот что об этом говорит Вийви: «Быть может, Сийри еще надеется, что справится сама. Но верю, что если она получит квалифицированную, то ее жизнь станет лучше, чем когда-либо раньше», пишет Elu24 со ссылкой на LP. 

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